Авіакомпанія Lauda закриває свою базу у Відні

Новини Бізнесу:Lauda звинуватили й австрійський уряд у відсутності підтримки.

Австрійська авіакомпанія Lauda (Laudamotion), яка є "дочкою" ірландського лоукостера Ryanair, закриває 29 травня свою основну базу у Відні після того, як не вдалося домовитися з профспілками щодо зниження зарплат працівникам на тлі коронакризи.

Відповідна заява була поширена австрійською бюджетною авіакомпанією у п’ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Lauda глибоко шкодує з приводу втрати понад 300 робочих місць для екіпажів Airbus A320 та закриття бази Lauda у Відні наступної п’ятниці, 29 травня. Профспілка Vida ганебно проігнорувала бажання понад 95% пілотів та 70% кабінного екіпажу бази A320 Lauda у Відні та знищила понад 300 добре оплачуваних робочих місць", - йдеться у заяві.

У лоукостері звинуватили профспілку у тому, що той не погодив новий колективний договір, який пропонувався персоналу і передбачав скорочення зарплат. Зі свого боку, у Vida заявили, що не могли погодитися з договором, оскільки він передбачав нетто-зарплати, що були меншими за прожитковий мінімум в Австрії.

Крім того, у Lauda звинуватили й австрійський уряд у відсутності підтримки на тлі допомоги іншій авіакомпанії – "Австрійським авіалініям" (Austrian Airlines), що є дочірньою компанією німецької Lufthansa.

Наразі на віденській базі Laudamotion знаходиться 21 з 26 аеробусів А-320. До кінця травня вони будуть переміщені на інші бази авіакомпанії у Німеччині (Штутгарт та Дюссельдорф ) та Іспанії (Пальма-де-Майорка). В компанії планують, що віденські маршрути авіакомпанії будуть здійснювати з інших міст, якщо вдасться взагалі пережити коронакризу.

Поруч з цим, відомо, що Ryanair забрав у Lauda слоти на зліт та посадку. Очікується, що найближчими днями ірландський лоукостер, який відновлює з 1 липня призупинені через пандемію авіаперевезення, презентує свою нову програму щодо віденських маршрутів.