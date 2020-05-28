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Харчування в Інтерсіті: Укрзалізниця звільнила керівництво УЗШК

Харчування в Інтерсіті: Укрзалізниця звільнила керівництво УЗШК
02:26 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Керівництво швидкісної філії "Укрзалізниці" звільнили через скандал з вибором постачальника.

Керівників філії "Укрзалізниці" - "Українська залізнична швидкісна компанія" звільнили через скандал, пов'язаний із вибором постачальника харчування.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

"Службова внутрішня перевірка показала грубі порушення на філії УЗШК під час організації відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті. Керівництво філії звільнено. "Укрзалізниця" будує своє нове майбутнє, де такі практики будуть викорінюватись й підуть в минуле", - зазначив він.

Менеджер компанії додав, що найближчим часом буде проведено прозорий відбір, а недоліки, встановлені під час службового розслідування, усунуть.

Як повідомлялось, 14 травня в "Укрзалізниці" відбувся аукціон з визначення майбутнього постачальника харчування для пасажирів "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

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Перемогу в конкурсі здобула маловідома компанія "Грінед", яка запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4,025 млн грн, що лише на 25 тис. грн більше, ніж у найближчого конкурента - компанії "Вог Кафе", яка надавала послуги харчування пасажирам УЗШК з 2016 року. Конкурс з визначення постачальника послуг харчування для пасажирів "Інтерсіті" був оголошений ще наприкінці минулого року.

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Укрзалізниця, Иван Юрик, УЗШК.
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