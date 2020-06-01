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Кайлі Міноуг випустила своє вино

Кайлі Міноуг випустила своє вино
15:42 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Вартість напою становитиме близько 11 доларів. Напій зроблений на основі двох сортів винограду - каріньян і каберне-совіньон.

Австралійська поп-співачка Кайлі Міноуг вирішила зайнятися виноробством - зірка 90-х випустила рожеве вино, передає УНН з посиланням на foodandwine.com.

Прогнозується, що продукт з'явитися в магазинах США в кінці цього року. Напій має назву "Vin de France Rosе", він буде продаватися в мережевих супермаркетах Tesco і Kroger.

Як повідомлялося, вино демонструє лідерство продажів в США. Обсяги реалізації напою збільшилися на третину.

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Нагадаємо, в Україні випустили блакитний винний напій на основі соку чорниці. У колекції CAPRIZO представлений також напій з перлинним шиммером всередині пляшки.

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Вино, Кайли Миноуг, Співачка, Виноробство.
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