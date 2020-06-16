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Укрзалізниця визначилась з новим головою "Південно-Західної залізниці"

Укрзалізниця визначилась з новим головою "Південно-Західної залізниці"
Оновлено 22:53 Вт, 16 Червень 2020 Телеграф Економічна правда Фото: Twitter
Екс-заступник директора філії УЗ "Пасажирська компанія" призначений виконавчим директором "Південно-Західної залізниці".

"Укрзалізниця" призначила Артема Мироновича виконавчим директором філії "Південно-Західна залізниця".

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"У ці нелегкі часи перед новим керівником філії стоїть завдання стабілізувати фінансовий стан ввіреного йому підрозділу, залучити додаткові обсяги вантажних перевезень та продовжити реалізацію й розвиток ключових інфраструктурних проєктів. Артем уже має досвід роботи на керівній посаді цієї регіональної філії. Маю надію, що він впорається з усіма поставленими завданнями", — зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Миронович працював у залізничній галузі з 2015 по 2019 рік. Зокрема, у 2015-2017 роках — заступником директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця", а з 2018 по 2019 рік — заступником директора філії "Пасажирська компанія".

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До залізничної галузі Миронович працював головою правління Корпорації "Укрбудматеріали", директором філії "Amberger Kaolinwerke" (Німеччина) та генеральним директором Корпорації "Інтелгруп".

Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет "Києво-Могилянська академія" (магістерська програма з економіки "EERC", пізніше — KSE) та Кримський інститут бізнесу.

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Укрзалізниця, Артем Миронович.

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Телеграф
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