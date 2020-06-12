Укрзалізниця планує курсувати Kyiv Boryspil Express шість разів на день

"З 15 червня 2020 року Укрзалізниця поновлює рух швидкісного експреса Kyiv Boryspil Express до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Наразі заплановано щоденне курсування шести поїздів — по три зранку та ввечері", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці поїзди робитимуть проміжні зупинки на станціях Видубичі та Дарниця.
Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед рейсом та після нього. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту.
В Укрзалізниці закликали пасажирів відповідально ставитися до виконання протиепідеміологічних заходів, зокрема, під час подорожі обов’язково користуватися захисними масками та рукавичками.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня АТ "Укрзалізниця" почало відновлювати рух пасажирських поїздів далекого сполучення та приміських поїздів.