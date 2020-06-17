Авіакомпанія МАУ оприлюднила графік роботи на червень

Зазначається, що в червні авіакомпанія продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми.

Найбільший український авіаперевізник - компанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) оприлюднив графік польотів на червень.

Як повідомила прес-служба перевізника, після відкриття міжнародного авіасполучення Україною з 15 червня 2020 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» дотримуватиметься політики зваженого рестарту рейсів.

Зазначається, що в червні авіакомпанія продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми.

"16 та 17 червня МАУ здійснила перші регулярні рейси до Амстердама та Парижа. На етапі відновлення міжнародного авіасполучення протягом червня авіакомпанія також бачить потенціал у регулярних внутрішніх та міжнародних рейсах і планує здійснити рейси за такими напрямками: 18 червня: Лондон (Хітроу) - Київ (евакуаційний), 19 червня: Київ - Херсон, Київ - Одеса, 20 червня: Київ - Бангкок, 21 червня: Бангкок - Київ (евакуаційний), Херсон - Київ, Одеса - Київ, Київ - Стамбул - Київ, 22 червня: Київ - Нью Йорк - Київ (евакуаційний), 23 червня: Київ - Амстердам - Київ, 24 червня: Київ - Майамі, Київ - Париж, 25 червня: Майамі - Київ (евакуаційний)", - йдеться в повідомленні.

Також заплановані рейси 26 червня: Київ - Стамбул - Київ, Київ - Афіни - Київ, Київ - Одеса, Київ - Львів, Київ - Херсон, 28 червня: Київ - Стамбул - Київ, Дубай - Київ, 29 червня: Київ - Тель- Авів - Київ, Херсон - Київ, Одеса - Київ, Львів - Київ, 30 червня: Київ - Амстердам - Київ.

У прес-службі зазначили, що на жаль, відкриття кордонів відбувається непаритетно.

«Більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють обмежувальні заходи під час прибуття до країни призначення у вигляді тестування на COVID-19 або самоізоляції. За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, що передбачають право постійного перебування в країнах призначення (вид на проживання тощо). Для адаптації до нових потреб ринку пасажирських авіаперевезень МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином авіакомпанія МАУ прагне запобігти невиправданим очікуванням пасажирів і скасуванню незавантажених рейсів.

"Вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде, насамперед, економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку, а також - перспективи подальшої лібералізації режиму перетину кордону для українців. Спочатку авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів і напрямів із потужним туристичним та економічним потенціалом", - йдеться в повідомленні.

МАУ очікує скорочення пасажиропотоку за підсумками 2020 року на 46% - до 1,9 млн пасажирів.