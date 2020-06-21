Дві авіакомпанії сьогодні відновили польоти в Україну

Пасажирам перед покупкою авіаквитків слід враховувати можливу зміну розкладу польотів.

Ryanair і Swiss 21 червня відновили регулярні польоти до Києва після 3-місячної перерви, виконавши рейси в аеропорт Бориспіль.

Ryanair перевіз перших пасажирів з Барселони, Swiss - з Цюріха, пише avianews.com.

Ірландський лоукостер у червні буде обслуговувати три маршрути в Україну - з Барселони, Мадрида і Берліна до Києва по два рази в тиждень. Запуск рейсу Краків-Київ перенесений через заборону польської влади на польоти з України та інших країн до 30 червня.

У липні для роботи до кінця літнього сезону навігації Ryanair планує відновити тільки половину зі своїх попередніх українських маршрутів, однак розраховує почати польоти з міст Італії в Київ, Ль

вів, Одесу і Харків. Відповідний дозвіл авіакомпанії видала італійська авіаційна влада ENAC.

Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень щонеділі. Із липня авіакомпанія планує збільшити частоту до двох рейсів на тиждень.

Пасажирам перед покупкою авіаквитків слід враховувати можливу зміну розкладу польотів, а також обмеження на в'їзд іноземців в інші країни, які вже введені або можуть бути продовжені або введені в майбутньому.

Як повідомлялось, за словами комісара Євросоюзу з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, країни Європейського Союзу при певних умовах почнуть поступово відкривати для українців зовнішні кордони лише з 1 липня.