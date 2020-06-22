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Понеділок, 22.06.2020
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SkyUp з 1 липня планує відновити рейси до Грузії та Албанії, з 15 липня - до низки інших країн

SkyUp з 1 липня планує відновити рейси до Грузії та Албанії, з 15 липня - до низки інших країн
Оновлено 11:45 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Авіакомпанія SkyUp Airlines (Київ) із 1 липня 2020 року планує розпочати польоти до Грузії та Албанії, а з 15 липня - до інших країн, передбачені розкладом ще до впровадження карантину, якщо скасування заборон на в'їзд до них відбуватимуться згідно з попередніми домовленостями між країнами.

Як зазначено в прес-релізі компанії в суботу, пасажирам при цьому рекомендується до купівлі квитка ознайомитися з вимогами в'їзду до країни призначення та з правилами повернення в Україну, а також переконатися в наявності всіх необхідних дозвільних документів для поїздки.

"Якщо пасажир придбає квиток до країни, правила в'їзду до якої не може виконати, повернення коштів за невикористаний авіаквиток здійснюватиметься згідно з тарифом, але може тривати до півроку", - зазначили в SkyUp.

Згідно з даними авіакомпанії, починаючи з березня 2020 року SkyUp Airlines отримала близько 286 тис. звернень стосовно компенсації за невикористані через заборону польотів квитки. При цьому пасажири вже отримали EUR13,186 тис. та 1,9 млн грн відшкодувань, 4,7 тис. пасажирів оформили промокоди на загальну суму 38,1 млн грн.

Крім того, компанія додала, що з початку карантину її служба підтримки працювала в перевантаженому режимі - протягом усього цього часу щодня приходило до 13 тис. звернень. Тому через те, що обробити їх усі протягом трьох-п'яти днів, як за звичайних умов, фізично не було можливості, час на зворотний зв'язок збільшувався.

Для виправлення цієї ситуації SkyUp впроваджує систему автоматизації обробки звернень. Як зазначено, це означає, що пасажир після реєстрації на сайті авіакомпанії в персональному онлайн-кабінеті зможе самостійно обрати вид відшкодування, який його влаштовує, а пасажири, які раніше подавали заявки на повернення коштів, за бажанням - змінити статус заявки на промокод чи перенесення дати, якщо за поданою раніше заявкою ще не було виставлено рахунок на повернення коштів. Функціонал буде доступний орієнтовно за три тижні.

SkyUр заила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня

"Запровадження карантинних обмежень на міжнародному рівні суттєво вплинуло на авіацію в цілому, і SkyUp не є винятком у цій глобальній кризі авіаперевезень. Як і для багатьох авіакомпаній, для нас цей період унеможливив повноцінно виконувати операційну діяльність. Через це ми не маємо ані можливості, ані економічних засобів, щоб одразу здійснити повернення коштів усім, хто зробив запит. Ми розуміємо бажання пасажирів якнайшвидше повернути свої кошти. Зараз треба набратися терпіння, бо цей процес займе більше часу, ніж зазвичай. Ми будемо повертати кошти поступово", - наводить прес-служба слова генерального директора компанії Євгена Хайнацького.

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Все по темі:

Грузия, Албания, SkyUp Airlines, Відновлення рейсів.

Автор:

Телеграф
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