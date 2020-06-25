Відомо, коли Укрзалізниця відновить залізничне сполучення на Прикарпатті

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів сьогодні о 22:00.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" сьогодні о 22:00 відновить залізничне сполучення на Прикарпатті

Як повідомила прес-служба компанії, сьогодні залізничники закінчать роботи з відновлення закритих через негоду ділянок і запустять перші приміські поїзди.

Зокрема, у рейси вирушать поїзда Коломия - Снятин та Івано-Франківськ - Яремче.

"Протягом кількох днів колійники "Укрзалізниці" проводять активні відновлювальні роботи на ділянках шляхах, які були закриті в результаті масштабних паводків на Прикарпатті. Усього було зафіксовано пошкодження 14 ділянок інфраструктури. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовано на 9 ділянках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основні роботи проводилися в районі річок Дністровсько-Прутського басейну, де через тривалі опади були пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури.

"Зараз відновлювальні роботи завершені на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштин - Галич, Калуш - Бочаров і Заболотів - Видинів. Загалом залізничники розчистили понад 300 куб. м селів і відновили понад 900 куб. м насипів і баластної призми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів сьогодні о 22:00.

Також дорожні працівники проводять позапланові огляди і обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.