На Запорізькій АЕС до енергосистеми підключено ще один блок

"27 червня 2020 року о 17 годині 09 хвилин енергоблок №6 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, у роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС. На енергоблоці №4 триває 58 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 73 доба планового середнього ремонту, енергоблок №1 перебуває в резерві.
"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - наголосили в прес-службі "Енергоатому".
Також наголошується, що радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.