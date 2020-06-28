На Запорізькій АЕС до енергосистеми підключено ще один блок

Запорізька АЕС 27 червня вивела з резерву і підключила до енергосистеми енергоблок №6, повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"27 червня 2020 року о 17 годині 09 хвилин енергоблок №6 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС. На енергоблоці №4 триває 58 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 73 доба планового середнього ремонту, енергоблок №1 перебуває в резерві.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - наголосили в прес-службі "Енергоатому".

Також наголошується, що радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.