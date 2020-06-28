Скачать
Неділя, 28.06.2020
Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень
Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень
МОЗ просить українців не вживати алкоголь в спеку
МОЗ просить українців не вживати алкоголь в спеку
Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед
Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед
Джамала прокоментувал фільм від Netflix про Євробачення
Джамала прокоментувал фільм від Netflix про Євробачення

Корпорація Boeing готує випробування 737 Max

Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
19:02 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Корпорація Boeing у понеділок планує розпочати сертифікаційні льотні випробування літаків сімейства 737 Max, які не експлуатуються з весни минулого року через дві авіакатастрофи. Про це повідомляє ВВС.

Випробування проходитимуть у небі над штатом Вашингтон і триватимуть щонайменше три дні. Boeing проведе польоти спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

Раніше глава FAA Стівен Діксон заявляв, що готовий особисто сісти за штурвал літака, щоб перевірити його безпеку.

"Перш ніж буде прийнято остаточне рішення про видачу нового сертифіката цьому літаку, я маю намір сам здійснити пілотування", - сказав він на слуханнях у конгресі.

У ході польотів буде протестовано систему корекції маневрування (MCAS), збої в роботі якої стали причиною авіакатастроф.

Якщо випробування пройдуть успішно, літакам доведеться пройти додаткові перевірки, на які можуть піти місяці.

Boeing розраховує повернути лайнери в експлуатацію наприкінці цього року.

Польоти 737 Max було призупинено по всьому світу навесні минулого року після двох авіакатастроф.

10 березня 2019 року літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії за 60 км на схід від столиці Ефіопії. Авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Менше ніж за пів року до цього, наприкінці жовтня 2018 року, такий же Boeing індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти. Загинули всі 189 осіб на борту.

У жовтні 2019 року міжнародні експерти виявили значні недоліки при сертифікації 737 Max. З'ясувалося, що сама сертифікація носила багато в чому формальний характер, а деякі процедури проводив сам виробник.

Протягом всього 2019 року Boeing, яка ще на самому початку кризи виправила помилку з програмним забезпеченням лайнера, намагалася домогтися повернення 737 Max в експлуатацію, але повторна сертифікація літака постійно відкладалася.

На Запорізькій АЕС до енергосистеми підключено ще один блок

Восени 2019 року Boeing прийняла рішення звільнити свого керівника Денніса Мюленбурга, а в грудні оголосила, що призупиняє виробництво авіалайнерів сімейства 737 Max.

На початку 2020 року в літаках було виявлено нові проблеми, які безпосередньо впливають на безпеку польотів і можуть призвести до катастрофи.

Boeing 737 Max - четверте покоління літаків лінійки 737, яке прийшло на зміну Boeing 737 Next Generation. Перший політ цієї моделі відбувся в січні 2016 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Boeing, 737 MAX.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День молоді 2020: листівки і вітання зі святом
02 Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
03 Десять найкращих фільмів першого півріччя 2020-го
04 Відомий термін виживання коронавірусу у річковій воді
05 Коронавірус має багато подібного з раковою пухлиною: несподівані результати дослідження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів
COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів
Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
Відпочивальників у Києві закликали утриматися від купання
Відпочивальників у Києві закликали утриматися від купання
Синоптики обіцяють грозові дощі та +34°
Синоптики обіцяють грозові дощі та +34°
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся