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Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19
Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19

Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19

Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19
07:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Cirque du Soleil ("Цирк дю Солей", "Цирк Сонця") три місяці з квітня по червень не мав вистав через пандемію COVID-19. Тепер же у нього накопичилося понад мільярд доларів боргу, 3500 людей з цирку вже звільнили. Про те, що Cirque du Soleil оголосив про банкрутство, розповіли у CNN 29 червня. Причиною такого кроку став "величезний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії COVID-19".

Цирк має боргів майже на 1 мільярд доларів. Однак має намір ці борги повернути, здійснивши реструктуризацію.

Допоможе у цьому й уряд Канади (цирк базується у Монреалі), і приватні компанії – зі США, Китаю та Канади. Він них планують залучити 420 мільйонів, які мають стати лише першим кроком на шляху до повернення боргів.

До слова, 300 мільйонів доларів компанія вже отримала – для "підтримки успішного перезапуску" та "надання допомоги постраждалим співробітникам і партнерам Cirque du Soleil". 

Зауважимо, співробітники таки постраждали – із 4000 понад 3500 людей доведеться звільнити. І, звісно, жодні шоу Cirque du Soleil зараз не готує і не планує.

"Протягом 36 років Cirque du Soleil (заснований у 1984 – 24 канал) був успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", – пояснив гендиректор цирку Даніель Ламарр.

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Довідка. Cirque du Soleil заснований Гі Лаліберте і Жілем Сент-Круа в 1984 році в Канаді. Цирк відомий відмовою від участі тварин в спектаклях і своїми шоу, в яких циркова майстерність поєднується з хореографією. У компанії працює майже 5 тис. осіб з 50 країн. Основна частина трупи дає вистави у Лас-Вегасі, гастрольна - їздить з різними шоу по всьому світу. Річний дохід компанії становив близько 1 мільярда доларів США.

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Банкрот, Cirque du Soleil, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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