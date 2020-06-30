Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19

Цирк має боргів майже на 1 мільярд доларів. Однак має намір ці борги повернути, здійснивши реструктуризацію.
Допоможе у цьому й уряд Канади (цирк базується у Монреалі), і приватні компанії – зі США, Китаю та Канади. Він них планують залучити 420 мільйонів, які мають стати лише першим кроком на шляху до повернення боргів.
До слова, 300 мільйонів доларів компанія вже отримала – для "підтримки успішного перезапуску" та "надання допомоги постраждалим співробітникам і партнерам Cirque du Soleil".
Зауважимо, співробітники таки постраждали – із 4000 понад 3500 людей доведеться звільнити. І, звісно, жодні шоу Cirque du Soleil зараз не готує і не планує.
"Протягом 36 років Cirque du Soleil (заснований у 1984 – 24 канал) був успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", – пояснив гендиректор цирку Даніель Ламарр.
Довідка. Cirque du Soleil заснований Гі Лаліберте і Жілем Сент-Круа в 1984 році в Канаді. Цирк відомий відмовою від участі тварин в спектаклях і своїми шоу, в яких циркова майстерність поєднується з хореографією. У компанії працює майже 5 тис. осіб з 50 країн. Основна частина трупи дає вистави у Лас-Вегасі, гастрольна - їздить з різними шоу по всьому світу. Річний дохід компанії становив близько 1 мільярда доларів США.