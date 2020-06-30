Штати позбавили Tesla федеральних субсидій

Компанія з виготовлення електрокарів Tesla Ілона Маска більше не отримує податкових субсидій від американської влади.
Про це заявив Маск у Twitter.
"Федеральні податкові субсидії поширюються на електрокари інших автовиробників, але більше не на Tesla", - повідомив він.
Btw, Tesla actually receives *least* subsidies of any automaker in US. Federal tax credit applies to other automaker EVs, but no longer Tesla.
— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2020
Маск також зауважив, що Tesla отримувала найменше субсидій у порівнянні з іншими автовиробниками у США.
Як відомо, компанія Tesla Ілона Маска розробила електричний автомобіль Model S Long Range Plus, що може проїхати 647 км без підзарядки.