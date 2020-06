Штати позбавили Tesla федеральних субсидій

Компанія з виготовлення електрокарів Tesla Ілона Маска більше не отримує податкових субсидій від американської влади.

Про це заявив Маск у Twitter.

"Федеральні податкові субсидії поширюються на електрокари інших автовиробників, але більше не на Tesla", - повідомив він.

Btw, Tesla actually receives *least* subsidies of any automaker in US. Federal tax credit applies to other automaker EVs, but no longer Tesla.

