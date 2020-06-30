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Вівторок, 30.06.2020
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Штати позбавили Tesla федеральних субсидій

Штати позбавили Tesla федеральних субсидій
10:27 Сьогодні Телеграф Укринформ
Ілон Маск поділився, що компанія Tesla більше не отримує субсидій від влади США.

Компанія з виготовлення електрокарів Tesla Ілона Маска більше не отримує податкових субсидій від американської влади.

Про це заявив Маск у Twitter.

"Федеральні податкові субсидії поширюються на електрокари інших автовиробників, але більше не на Tesla", - повідомив він.

Маск також зауважив, що Tesla отримувала найменше субсидій у порівнянні з іншими автовиробниками у США.

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Як відомо, компанія Tesla Ілона Маска розробила електричний автомобіль Model S Long Range Plus, що може проїхати 647 км без підзарядки.

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Все по темі:

США, Tesla, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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