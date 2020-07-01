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Нафтогаз сплатив у бюджет рекордну суму дивідендів

Нафтогаз сплатив у бюджет рекордну суму дивідендів
11:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
"Нафтогаз України" перерахував до державного бюджету дивіденди за 2019 рік у розмірі 48,125 млрд грн. Про це повідомляє Департамент з комунікацій нафтогазвової компанії.

"Це рекордна сума дивідендів, отриманих українським бюджетом від державної компанії. Вона у 2,4 раза перевищила аналогічні виплати Нафтогазу до держбюджету за 2018 рік. З цієї суми 8,5 млрд грн Нафтогаз перерахував до бюджету ще наприкінці 2019 року за розпорядженням уряду. Тоді кошти від Нафтогазу дозволили бюджету виконати необхідні платежі, які були під загрозою через недонадходження коштів", - зазначили у компанії.

За рішенням уряду дивіденди склали 95% від чистого прибутку Нафтогазу за 2019 рік.

Загалом за перше півріччя поточного року бюджет вже отримав від Нафтогазу майже 75 млрд грн дивідендів та податків. Сума надходжень держави від Нафтогазу перевищила компенсацію, яку компанія отримала від ПАТ "Газпром" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Група Нафтогаз вже кілька років залишається найбільшим джерелом доходів державного бюджету України. Нинішнє падіння цін на газ робить задачу наповнення бюджету складнішою. У той же час, українські споживачі отримують перевагу, сплачуючи менше за газ та тепло. Реформи, які ми здійснюємо зараз у Нафтогазі, спрямовані на подальше створення цінності для народу України",— зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи виплату компанією дивідендів.

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Як повідомлялося, 25 червня уряд схвалив рішення, відповідно до якого з дивідендів НАК "Нафтогаз України" перерахують до спеціального фонду державного бюджету на 50,9 млн грн більше, ніж планувалося. Раніше НАК "Нафтогаз України" мав спрямувати 95% чистого прибутку в розмірі 48,125 млрд гривень на виплату дивідендів, з них 3,8 млрд грн мали надійти до спеціального фонду держбюджету. У новій редакції розпорядження з прибутку Нафтогазу до спецфонду надійде майже 3,8509 млрд грн.

Група Нафтогаз у 2019 році сплатила до державного бюджету 120,3 млрд грн податків та дивідендів, що становить близько 16% загальних доходів державного бюджету.

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Нафтогаз, Бюджет, Дивіденди.

Автор:

Телеграф
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