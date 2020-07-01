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"Укрзалізниця" цього року встановить 120 підйомників для посадки у вагони

"Укрзалізниця" цього року встановить 120 підйомників для посадки у вагони
14:02 Сьогодні Телеграф Укринформ uz.gov.ua
АТ "Укрзалізниця" до кінця 2020 року планує облаштувати залізничні вокзали та станції 120 підіймальними платформами для посадки у вагони осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця до кінця нинішнього року облаштує залізничні вокзали та станції 120 підіймальними платформами для посадки й висадки у вагони осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", - йдеться у повідомленні.

Підіймальними механізмами планується обладнати, зокрема залізничні вокзали Києва, Вінниці, Хмельницького, станцій Житомир, Трускавець, Чернігів. Також Укрзалізниця планує облаштувати 27 пандусів до пасажирських платформ, входів до вокзалів, 18 туалетних кімнат. Також заплановано придбання 5 перонних візків для перевезення осіб з інвалідністю.

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Крім того, для поліпшення сервісу маломобільних груп населення залізничники встановлюють на вокзалах піктограми та інформаційні таблиці. На сьогодні на 11 вокзалах вже поновлено засоби навігації та інформаційні покажчики. Для людей із вадами зору встановлюються тактильні та аудіо покажчики.

Загалом цього року на адаптацію інфраструктури вокзалів та станцій до потреб осіб з інвалідністю АТ “Укрзалізниця” витратить понад 25,5 млн грн.

Перелічені заходи впроваджуються Укрзалізницею відповідно до плану-графіка, який розроблено на виконання Указу Президента України «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю».

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Укрзалізниця, Потяг.

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Телеграф
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