"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість курортних поїздів

Потяги проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на шість поїздів до курортних міст України.

Зокрема, поїзд №375 / 376 Харків - Херсон курсуватиме щоденно, з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86 / 85 Львів - Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він буде курсувати щодня, після 13 вересня - через день.

Поїзд №88 / 87 Ковель – Новоолексіївка буде курсувати з Ковеля з 7 липня через день по непарних, а з Новоолексіївки - з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110 / 109 Львів - Херсон курсуватиме щоденно із Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

Поїзд №261 / 262 Харків - Бердянськ буде курсувати з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська - з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

Поїзд №282 / 281 Хмельницький - Генічеськ буде курсувати з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська - через день з 9 липня.

У прес-службі нагадали, що поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу, а для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.