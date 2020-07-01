Скачать
Четвер, 02.07.2020
В Україні буде автоматичне призначення пенсії
В Україні буде автоматичне призначення пенсії
Імпорт газу в Україну зріс на 24%
Імпорт газу в Україну зріс на 24%
Арсенал підписав новий контракт з 18-річним форвардом
Арсенал підписав новий контракт з 18-річним форвардом
Стало відомо, скільки виплатять сексуальним жертвам Харві Вайнштейна
Стало відомо, скільки виплатять сексуальним жертвам Харві Вайнштейна

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість курортних поїздів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на шість курортних поїздів
22:18 Ср, 1 Липень 2020 Телеграф unsplash.com
Потяги проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на шість поїздів до курортних міст України.

Зокрема, поїзд №375 / 376 Харків - Херсон курсуватиме щоденно, з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86 / 85 Львів - Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він буде курсувати щодня, після 13 вересня - через день.

Поїзд №88 / 87 Ковель – Новоолексіївка буде курсувати з Ковеля з 7 липня через день по непарних, а з Новоолексіївки - з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110 / 109 Львів - Херсон курсуватиме щоденно із Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня.

Поїзд №261 / 262 Харків - Бердянськ буде курсувати з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська - з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

"Укрзалізниця" цього року встановить 120 підйомників для посадки у вагони

Поїзд №282 / 281 Хмельницький - Генічеськ буде курсувати з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська - через день з 9 липня.

У прес-службі нагадали, що поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу, а для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Укрзалізниця, Потяг.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу
02 "Білл і Тед 3": прем'єру комедійного фентезі перенесли
03 "Все несподівано": пішов з життя зірка "Великої перерви"
04 Люк Еванс та Ніколь Кідман знімуться у новому серіалі "Дев'ять ідеальних незнайомців"
05 У Борисполі затримали таксиста, який був під дією наркотиків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна наполягає на угоді про спільний авіапростір з ЄС
Україна наполягає на угоді про спільний авіапростір з ЄС
До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
Поради для українців, як відпочивати на
Поради для українців, як відпочивати на
MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами
MTV Video Music Awards 2020 відбудеться з деякими змінами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся