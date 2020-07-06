Ryanair виконав перший рейс з Італії в Україну з початку пандемії

Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший регулярний рейс з Бергамо (Італія) в Україну.

Про це повідомляє Avianews.

"Ryanair 6 липня виконав перший регулярний рейс з Італії в Україну, доставивши пасажирів з Бергамо в аеропорт Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Також відзначають, що на вівторок у лоукоста заплановано ще рейси з Риму в Київ, з Болоньї у Львів, з Бергамо і Болоньї в Одесу, з Бергамо у Харків. Найближчими днями Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків, за якими лоукост планує виконувати 28 рейсів на тиждень.

Ryanair буде літати між Києвом і Бергамо, з 6 липня 4 рази на тиждень; між Києвом і Римом (Ф'юмічіно), з 6 липня 5 разів на тиждень; між Києвом і Болоньєю, з 7 липня, 3 рази на тиждень; між Києвом і Катанією, з 7 липня 2 рази на тиждень.

Крім того, Ryanair здійснюватиме авіасполучення у Львів з Болоньї, з 6 липня 2 рази на тиждень; Бергамо, з 7 липня 2 рази в тиждень; Рима (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази в тиждень

Також Ryanair літатиме між Одесою і такими містами: Болонья, з 6 липня 2 рази на тиждень; Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень; Рим (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази на тиждень

У Харків Ryanair літатиме з Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень.

Перед бронюванням перельоту пасажирам треба враховувати можливість зміни розкладу через комерційні причини або через можливі заборони влади. Також треба врахувувати, що Італія не відкрила свої кордони для громадян України.