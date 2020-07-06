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Ryanair виконав перший рейс з Італії в Україну з початку пандемії

Ryanair виконав перший рейс з Італії в Україну з початку пандемії
13:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший регулярний рейс з Бергамо (Італія) в Україну.

Про це повідомляє Avianews.

"Ryanair 6 липня виконав перший регулярний рейс з Італії в Україну, доставивши пасажирів з Бергамо в аеропорт Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Також відзначають, що на вівторок у лоукоста заплановано ще рейси з Риму в Київ, з Болоньї у Львів, з Бергамо і Болоньї в Одесу, з Бергамо у Харків. Найближчими днями Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків, за якими лоукост планує виконувати 28 рейсів на тиждень.

Ryanair буде літати між Києвом і Бергамо, з 6 липня 4 рази на тиждень; між Києвом і Римом (Ф'юмічіно), з 6 липня 5 разів на тиждень; між Києвом і Болоньєю, з 7 липня, 3 рази на тиждень; між Києвом і Катанією, з 7 липня 2 рази на тиждень.

Крім того, Ryanair здійснюватиме авіасполучення у Львів з Болоньї, з 6 липня 2 рази на тиждень; Бергамо, з 7 липня 2 рази в тиждень; Рима (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази в тиждень

Також Ryanair літатиме між Одесою і такими містами: Болонья, з 6 липня 2 рази на тиждень; Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень; Рим (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази на тиждень

У Харків Ryanair літатиме з Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень.

Авіакомпанія Ryanair планує з 1 липня відновити регулярні авіарейси з України

Перед бронюванням перельоту пасажирам треба враховувати можливість зміни розкладу через комерційні причини або через можливі заборони влади. Також треба врахувувати, що Італія не відкрила свої кордони для громадян України.

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Ryanair.

Автор:

Телеграф
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