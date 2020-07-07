Укрзалізниця вже приймає цифровий студентський із "Дії"

АТ "Укрзалізниця" почала приймати цифровий студентський квиток із мобільного додатку "Дія". Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Студенти при посадці у поїзд замість пластикового оригіналу можуть пред’явити цифровий документ із мобільного застосунку "Дія". Цифровий студентський квиток так само дозволяє подорожувати поїздом зі знижкою 50%", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що цифровий студентський має такі самі переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Подорожувати зі знижками з е-студентським можна у: загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення, усіх вагонах регіональних поїздів, поїздах приміського сполучення.

Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.

Також Укрзалізниця приймає цифрові ID-картку, закордонний біометричний паспорт та водійське посвідчення з додатку "Дія".