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Укрзалізниця відновлює рух "Подільського експреса"

Укрзалізниця відновлює рух "Подільського експреса"
18:15 Сьогодні Телеграф УНН
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на "Подільський експрес", курсування експреса відновлюється з 17 липня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

"Відсьогодні, з 9 липня, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзд №769/757-770/758 Київ — Кам’янець-Подільський — Могилів-Подільський. Поїзд зупинятиметься у Вінниці, Жмеринці, Хмельницькому та інших містах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що курсування "Подільського експреса" відновлюється з 17 липня, коли він о 14:55 вирушить з Києва та прибуде в Кам’янець-Подільський о 22:49. У парні числа до складу поїзда включатиметься група вагонів до Могилів-Подільського.

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме з 18 липня. Відправлення з Кам’янець-Подільського о 00:55, з Могилів-Подільського о 02:20, прибуття до Києва о 09:20.

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"Наразі передбачено обмеження щодо продажу місць у цьому поїзді — 50% від загальної кількості", - зазналичи у пресслужбі залізничного перевізника.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця відновила рух шести приміських поїздів за маршрутом Жмеринка — Гречани.

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Укрзалізниця, экспрес, Поїзди.

Автор:

Телеграф
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