Укрзалізниця повідомила про економію майже 1 мільярда на закупівлях дизпального

АТ "Укрзалізниця" впродовж січня-червня 2020 року заощадило близько 1 млрд грн на закупівлі дизельного пального. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця в січні-червні 2020 року, завдяки зваженій закупівельній політиці всередині компанії та сприятливій ціновій кон’юнктурі ринку, зекономила близько 1 млрд грн по відношенню до планових завдань із закупівлі дизельного пального на 2020 рік", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що, за підсумками останнього конкурсного відбору постачальників дизпального для потреб галузі за рамковою угодою, Укрзалізниця змогла купити 6 тис. тонн пального за ціною на 6% нижчою від середньооптової по ринку, а брутто-маржа нинішніх постачальників знизилася більш як на 15%.

Як повідомлялося, Укрзалізниця уклала рамкову угоду з 12 постачальниками дизельного пального, яка базується на котируваннях Platts.