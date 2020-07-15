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Укроборонпром виграв арбітраж у Стокгольмі на $8,3 мільйона

Укроборонпром виграв арбітраж у Стокгольмі на $8,3 мільйона
14:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", виграла арбітражний процес у американської компанії, яка не виконала контракт на виготовлення та поставку лінії для серійного виробництва корпусів великокаліберних снарядів на підприємстві.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю задовольнила позовні вимоги ДАХК "Артем" і постановила стягнути з компанії Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) на користь заводу суму в розмірі $8,3 млн, отриману як аванс за контрактом, а також відшкодувати всі додаткові витрати, пов’язані з процесом», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, нині підприємство вживає заходів для виконання зазначеного арбітражного рішення на території США.

За словами гендиректора Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса, загальна сума, яку отримає підприємство за підсумками судового розгляду, становитиме майже 9 млн доларів.

"Блискуча робота юридичного департаменту "Артема" та їх юридичних радників дала свій результат – позов повністю задоволено, заводу присуджено велику суму компенсації: і те, що було перераховано як аванс за контрактом, і всі витрати на юридичні послуги, і витрати на сам процес… В сумі, я думаю, це майже 9 мільйонів доларів. Та головне, що по завершенню всіх судових спорів "Артем" готовий продовжувати виконувати контракт з новим постачальником обладнання – збудувати лінію і почати серійний випуск снарядів», - цитує Абромавичуса пресслужба.

Він також відзначив відмінну роботу контррозвідки. «Завдяки їх інформації ми отримали беззаперечні докази неналежного виконання договору компанією Gray Fox для міжнародного суду, що істотно допомогло у здобутті перемоги", – заявив очільник Укроборонпрому.

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В пресслужбі нагадали, що у березні 2018 року державний завод "Артем" уклав контракт у рамках державного оборонного замовлення з американською компанією Gray Fox на поставку стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів.

У травні 2018-го "Артем" заплатив постачальникові передоплату – $8.3 млн, але за рік обладнання на завод так і не було поставлено, а лінія не збудована. Натомість, американська компанія від самого початку намагалася замінити обсяг та вартість обладнання для лінії, посунути строки поставок, а ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв’язок і надавати інформацію на запити підприємства.

У травні 2019 року ДАХК "Артем" розпочала арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти та розірвати договір через його порушення з боку постачальника. Витрати, пов’язані з веденням міжнародного арбітражного процесу, ДАХК "Артем" покривала за рахунок власних обігових коштів.

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Процес тривав майже рік і завершився повною перемогою українського оборонного підприємства над недобросовісним виконавцем надважливого державного контракту.

За інформацією правоохоронних органів, кошти, отримані постачальником як аванс, були майже повністю перераховані на приватні рахунки керівництва Gray Fox та членів їх родин, тобто, використані в нецільовий спосіб. Прикметно, що поки тривав судовий процес, головний операційний директор американської компанії, який керував проєктом, був засуджений у США до 12,5 років ув’язнення за організацію міжнародної схеми шахрайства, із зобов’язанням виплатити потерпілим 7 млн доларів відшкодування.

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Укроборонпром, Стокгольмский арбитраж.

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Телеграф
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