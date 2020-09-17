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Boeing звинуватили в замовчуванні важливої інформації про 737 MAX

Boeing звинуватили в замовчуванні важливої інформації про 737 MAX
Оновлено 11:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
За інформацією Конгресу США, авіакомпанія Boeing не надала важливі деталі про лайнері 737 MAX. (Пост 3)

Американська корпорація Boeing приховувала критично важливу інформацію як від регуляторів, так і від клієнтів і пілотів Boeing 737 MAX про системах роботи літака, що призвело до катастроф двох пасажирських авіалайнерів.

Про це йдеться в доповіді Комітету з питань транспорту та інфраструктури Палати представників США, оприлюдненому в середу після кількох місяців розслідування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Boeing замовчувала важливу інформацію від Федерального управління цивільної авіації (FAA), а також своїх клієнтів і пілотів літаків 737 MAX", - наголошується в звіті.

Зокрема, мова йде про те, що компанія приховувала дані про систему коригування характеристик маневреності (MCAS), яку визнали однією з головних причин катастроф пасажирських лайнерів. Через це пілоти не мали можливості дізнатися про потенційних складнощі в роботі обладнання літаків і були не готові до аварійних ситуацій.

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Крім того, в доповіді підкреслюється, що процес розробки та прийняття в експлуатацію літака проходив неправильно, в тому числі в умовах впливу корпорації Boeing на контролюючий орган.

Як відомо, в березні 2019 року сталася катастрофа Boeing 737 MAX в Ефіопії, в жовтні цього ж року такий же літак розбився в Індонезії. Загалом загинули 346 осіб. Компанія визнала, що в обох випадках мали місце помилки в роботі системи MCAS. Літаки цієї серії були зняті з польотів по всьому світу.

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США, Boeing, Компания, Авиакомпания.

Автор:

Телеграф
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