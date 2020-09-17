Boeing звинуватили в замовчуванні важливої інформації про 737 MAX

За інформацією Конгресу США, авіакомпанія Boeing не надала важливі деталі про лайнері 737 MAX. (Пост 3)

Американська корпорація Boeing приховувала критично важливу інформацію як від регуляторів, так і від клієнтів і пілотів Boeing 737 MAX про системах роботи літака, що призвело до катастроф двох пасажирських авіалайнерів.

Про це йдеться в доповіді Комітету з питань транспорту та інфраструктури Палати представників США, оприлюдненому в середу після кількох місяців розслідування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Boeing замовчувала важливу інформацію від Федерального управління цивільної авіації (FAA), а також своїх клієнтів і пілотів літаків 737 MAX", - наголошується в звіті.

Зокрема, мова йде про те, що компанія приховувала дані про систему коригування характеристик маневреності (MCAS), яку визнали однією з головних причин катастроф пасажирських лайнерів. Через це пілоти не мали можливості дізнатися про потенційних складнощі в роботі обладнання літаків і були не готові до аварійних ситуацій.

Крім того, в доповіді підкреслюється, що процес розробки та прийняття в експлуатацію літака проходив неправильно, в тому числі в умовах впливу корпорації Boeing на контролюючий орган.

Як відомо, в березні 2019 року сталася катастрофа Boeing 737 MAX в Ефіопії, в жовтні цього ж року такий же літак розбився в Індонезії. Загалом загинули 346 осіб. Компанія визнала, що в обох випадках мали місце помилки в роботі системи MCAS. Літаки цієї серії були зняті з польотів по всьому світу.