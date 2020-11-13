"Епіцентр" дав задню з роботою на вихідних в карантин

У зв'язку з введенням "карантину вихідного дня", який передбачає закриття всіх магазинів, крім продуктових, мережа магазинів "Епіцентр" спершу вирішила саботувати рішення Кабміну, але незабаром компанія змінила своє рішення і розповіла, як буде працювати на вихідних.

Про це повідомили в Фейсбуці Епіцентр К.

За інформацією компанії, на час дії локдауну "вихідного дня" мережа магазинів "Епіцентр" буде працювати тільки в онлайн режимі.

Видача товарів буде здійснюватись виключно в центрах видачі замовлень торгових центрів.

У той час, як в будні дні, робота торгових центрів мережі буде продовжена до 24:00 і триватиме до останнього покупця.

Варто нагадати, що раніше на введення локдауна на вихідних, торговельна мережа "Епіцентр" відреагувала оголошенням про введення 72-годинної робочої п'ятниці.