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Що таке карантин вихідного дня і як будуть працювати магазини, заправки і громадський транспорт

Що таке карантин вихідного дня і як будуть працювати магазини, заправки і громадський транспорт
17:47 Сьогодні Телеграф

Карантин вихідного дня вперше почне діяти 14-15 листопада. У ці дні, за рішенням Кабміну, карантинні обмеження будуть посилені.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше пояснював, що для того, щоб уникнути згубного для бізнесу повного локдауна, але розірвати ланцюжок передачі захворювання, було вирішено посилювати карантин на вихідних. Діяти він буде з 00:00 суботи до 00:00 неділі. Вперше - в ці вихідні - 14 та 15 листопада.

Дозвіл на роботу отримали лише аптеки, в тому числі ветеринарні, продовольчі магазини, автозаправні станції (без зон харчування). Відзначається, що "торгові точки" обов'язково повинні мати не менше 60% площі, призначеної для реалізації продуктів, палива, кормів, ліків або виробів медичного призначення.

У той же час заклади громадського харчування не можуть у вихідні приймати відвідувачів, але можуть працювати на винос. Також можливо проводити техобслуговування транспорту, надавати фінансові послуги, медичні і ветеринарні.

На час карантину вихідного дня робота транспорту не буде зупинятися. Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Також він нагадав, що дозволено перевозити тільки пасажирів за кількістю місць сидіння. І зазначив, що додаткові обмеження на внутрішні авіаперевезення не вводитимуться.

Під забороною у вихідні всі масові заходи, а також робота ТРЦ, спортивних комплексів, басейнів, установ культури, готелів (крім тих, які надають соціальні послуги).

Крім того, у вихідні продовжать діяти і правила носіння масок в громадських місцях, за недотримання цієї вимоги можна нарватися на штраф.

Кабмін також вирішив, що в країні діє вже не адаптивний карантин, а загальнонаціональний, тобто фактично більше не буде зонування територій за рівнем захворюваності. Так як практично вся Україна зараз "помаранчева" і "червона". І тепер в будні дні у всій країні діють такі обмеження:

  • концерти, спортивні заходи та інші проводяться за участю до 20 осіб з дотриманням дистанції 1,5 метра;
  • матчі командних видів спорту проводяться без глядачів;
  • зали в кінотеатрах повинні бути заповнені тільки на половину;
  • кількість пасажирів в громадському транспорті повинно дорівнювати кількості сидячих місць;
  • дискотеки, нічні клуби, хостели не працюють;
  • кафе і ресторани не можуть працювати з 22:00 до 7:00;
  • в лікарнях не проводиться планова госпіталізація пацієнтів.

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Все по темі:

АЗС, Маски, Продукті, Громадський транспорт, Магазини, Карантин вихідного дня.

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Телеграф
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