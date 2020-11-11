Коли коронавірус порівнюють з грипом, у мене просто немає слів: лікар-інфекціоніст про пандемію в Україні

В Україні продовжує поширюватися коронавірус. А все тому, що COVID-19 досить складний сам по собі і українці ніколи не стикалися з подібним. Деякі люди порівнюють захворювання з грипом, але це все тільки тому, що вони не розуміють реальну проблему.

Таку думку озвучила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає "ГОРДОН".

За її словами, зараз найстрашніший період за всю її професійну діяльність. І хоча вона пережила багато пандемій (наприклад, свинячий грип), і епідемій (наприклад, епідемія дифтерії увійшла в усі звіти ВООЗ), такого роду "загрози" Голубовська ще не бачила. І тепер перед системою охорони здоров'я стоять зовсім інші завдання.

COVID-19 - досить новий вірус, зараз він активно адаптується до людської популяції, також і ми до нього. Варто відзначити, що разючі зміни в перебігу захворювання відзначалися в порівнянні з літнім періодом, не кажучи вже про весняний.

Таким же чином змінюється і спектр важких пацієнтів: "У нас зараз все більше і більше людей до 50-60 років дуже важких. А літні люди можуть спокійно одужати. Не обов'язково всі літні повинні померти", - зазначила лікар-інфекціоніст у своєму інтерв'ю.

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