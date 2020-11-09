Це за межею людяності: хворий на коронавірус Зеленський звернувся до тих, хто радіє його хворобі

Президент України Володимир Зеленський заразився коронавірусом і присвятив цьому пост в Фейсбуці.

"Зрозуміло, що робота Президента не дозволяє бути повністю ізольованим. Ти завжди в спілкуванні, тому що без цього не будеш ефективним. Президент - це перш за все зустрічі, комунікації, особиста модерація. Тому я відразу був в зоні великого ризику", - написав Зеленський відзначивши, що спочатку знав, що хвороба точно не пройде повз нього.

Також він додав, що помітив, як в соцмережах "реєстрові експерти політичних опонентів" почали радіти його хворобі.

"Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нема чого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов'язково і у сто крат", - написав він.

Зеленський зазначив, що COVID-19 є дуже підступною хворобою, відмінною рисою якої є те, що її наслідки можуть проявитися з часом.

"Тому нікому цього не хотів і не побажаю. Навпаки, я особисто щиро всім, в тому числі політичним опонентам, бажаю тільки здоров'я і обов'язкового одужання", - написав він, додавши, що сподівається на те, що для більшості українців "ковід» не буде приводом для зловтіхи.

Президент переконаний, що світ і Україна переможуть в цій битві.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус.