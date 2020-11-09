У Зеленського коронавірус

Володимир Зеленський заявив на своїй сторінці у Facebook, що заразився коронавірусом.

"Не у світі щасливчиків, для кого б COVID19 не являв загрози. Незважаючи на всі карантинні заходи, я теж отримав + результат. У мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, відчуваю себе добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати . Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре! " - написав президент України.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні виявили 8 687 нових випадків зараження COVID-19.

"Телеграф" писав про те, що в Закарпатті від коронавірусу помер полковник СБУ.