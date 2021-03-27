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"Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна
"Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна
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"Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна

"Ми щодня моніторимо інформацію про здоров'я співробітників компанії", – Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна
11:07 Сьогодні Телеграф

Пандемія коронавірусу кардинально змінила життя кожного жителя планети Земля. І чи не найболючіший удар карантинних обмежень припав на бізнес усіх масштабів - від дрібних приватних підприємств до глобальних компаній. Але, попри всі складнощі, бізнес не здається без бою і щодня шукає шляхи вирішення тих чи інших проблем, викликаних карантином. "Телеграф" вирішив дізнатися більше про ці рішення з перших вуст. З цією метою ми запускаємо спецпроєкт # БізнесТелеграф, в якому наші журналісти разом з успішними бізнесменами й топменеджерами обговорюватимуть механізми подолання кризи й подальшого зростання.

Першим нашим співрозмовником став заступник генерального директора компанії Vodafone Україна Сергій Скрипніков. Ми поговорили про підготовку до нової хвилі коронавірусу - вже третій за рахунком. Які висновки було зроблено за рік роботи в умовах карантину і як компаніям можна підготуватися до третього удару пандемії? Цю тему "Телеграфу" і прокоментував Сергій Скрипніков.

– Як змінилася ваша галузь і ваша компанія за рік роботи в умовах кризи та карантину?

– У нас вже давно діє електронний документообіг, система електронного узгодження, співробітники вже були забезпечені віртуальними робочими місцями з повністю захищеним доступом. Це надало компанії високої стійкості та високої адаптивності.

При оголошенні першого карантину в березні 2020 р. компанія протягом декількох днів перевела понад 80% співробітників на режим роботи поза офісом. Бізнес-процеси не постраждали. Співробітникам доступна необмежена кількість днів для віддаленої роботи, при цьому ми не закриваємо офіси – кожна команда організовує роботу, виходячи з особливостей взаємодії, функціоналу, поточних завдань. Зараз ми вже остаточно діджиталізувались.

Big data аналітика для CRM і залучення нових клієнтів, інструменти для електронної взаємодії – все більше керівників вітчизняних підприємств бачать в цьому вже не модні фішки, а реальні робочі інструменти. Попит на наші цифрові послуги збільшився майже вдвічі, потік електронного документообігу за цей час зріс у рази. Ця тенденція – загальна для всього українського бізнесу зараз.

– Зараз все частіше говорять про наближення 3-ї хвилі коронавірусу. Чи готується до неї ваша компанія і якщо так, то як?

– У прийнятті рішень ми орієнтуємося на картину в компанії: на щоденній основі з усіх підрозділів стікається інформація про здоров'я співробітників, моніториться картина захворюваності по компанії. "Здоров'я" компанії не повинно протиставлятися здоров'ю співробітників. У цьому балансі ми працюємо вже рік.

– Виходячи з отриманого за цей складний рік досвіду, які поради ви дали б топменеджерам українських компаній для роботи у 2021 році?

– Наші бізнес-процеси орієнтовані на результат. Тому в нашому випадку контроль співробітників – це не "відсидка" робочого часу на робочому місці, нехай і віртуальному, а виконання завдань. І ця гіпотеза підтверджується результатами: завдяки якісному контролю компанія вийшла в лідери за швидкістю мобільного інтернету в другій половині 2020 року згідно тестів Ookla.

Як порада – варто шукати можливості в тому, що відбувається навколо. Так, наша компанія під час карантину відкрила абсолютно новий для себе напрямок: онлайн-освіту в області аналітики big data, де бачимо попит на кадри, що зростає. Ми запустили онлайн-школу в розпал карантину і побачили зацікавленість всіх учасників процесу – і роботодавців, і студентів, і компанії з незакритими вакансіями аналітиків.

Рік від дня оголошення карантину через коронавірусав Україні: плюси і мінуси вимушеної ізоляції

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Максим Іванов
Автор: Максим Іванов Заступник головного редактора
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Все по темі:

Бизнес, Карантин, Vodafone Україна, БізнесТелеграф, Сергій Скрипніков.
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