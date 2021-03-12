Рік від дня оголошення карантину через коронавірусав Україні: плюси і мінуси вимушеної ізоляції

Рік тому 12 березня, через дев'ять днів після виявлення коронавірусу у першого інфікованого Олександра Самборського, в Україні оголосили загальнонаціональний карантин.

"Телеграф" вирішив нагадати, як змінилося життя українців за ці 365 днів.

Так, за цей рік ми все навчилися дотримуватися маскового режиму, багато хто перейшов на віддалену роботу, зустрічі онлайн з друзями стали вже не рідкістю, а звичайним явищем, яке, швидше за все надовго тепер вкоренилося в нашому житті.

Те ж стосується і навчання, а також розрахунків - більшість українців обирають менше контактів і економію часу. Витрачати гроші ми також навчилися онлайн. Правда, таке обмеження в реальному спілкуванні не могло "не відгукнутися" на психіці. Багато хто вже давно відчули депресивні нотки у своєму настрої, а деякі навіть не ноти, а цілу мелодію.

Також "Телеграф" склав тимчасовий путівник за датами карантинних обмежень через коронавірус в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", на ранок п'ятниці, 12 березня, в Україні зафіксували 12946 нових випадків коронавірусу, що на 3862 хворих більше, ніж добу раніше. При цьому одужали на 700 українців менше, ніж на ранок четверга, 11 березня.