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Понеділок, 05.04.2021
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Україна виписала мільйонний штраф для Google: що сталося

Україна виписала мільйонний штраф для Google: що сталося
Оновлено 17:05 Сьогодні Телеграф

Україна оштрафувала компанію Google на 1 млн грн. Як пояснили в прес-службі Антимонопольного комітету країни, цю суму корпорація зобов'язана заплатити в зв'язку з тим, що не надавала в термін інформацію, яку вимагав держуповноважений АМКУ.

У держоргані кажуть, що дані Google були потрібні їм для розслідування за заявою місцевого підприємця щодо блокування його облікового запису в додатку "Google Мій бізнес". А такий великий штраф на компанію наклали через те, що вона ігнорувала антимонопольників більше року.

Нагадаємо, влада Австралії прийняла новий закон, що змушує Google і Facebook домовлятися з новинними агентствами з метою оплати їх контенту. Документ розглядається як зразок аналогічного регулювання у всьому світі. Закон з поправками "Кодекс ведення переговорів із засобами масової інформації" був прийнятий Палатою представників Австралії після попереднього розгляду в Сенаті.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Google, АМКУ, Штраф.
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