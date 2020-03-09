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Житло в Україні може здорощати

Житло в Україні може здорощати
15:36 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Екперт зауважив, що чинна ДАБІ дійсно одна з найбільш корумпованих структур України.

Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе висловив стурбованість планами влади реорганізувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).

"На сайті Мінрегіонбуду з'явився проект постанови, де хочуть створити замість одного ДАБІ одразу три. Нас це дуже насторожує. Щоб не вийшло так, що з одного неконтрольованого ДАБІ вийде три неконтрольованих ДАБІ", – повідомив Парцхаладзе.

На його думку, таке збільшення кількості контролюючих органів може призвести до низки проблем, в тому числі – до подорожчання житла. "Щоб не вийшло, що житло стане ще дорожче ... Значно", – попередив він.

На уточнююче запитання, чи можуть ціни на нерухомість зрости через те, що забудовникі будуть змушені "нелегально заносити гроші вже в три кабінети", Парцхаладзе відповів: "Ну, можливо і так". "Тому ми би хотіли, щоб процес ухвалення таких рішень був прозорим, відкритим.

І в ньому брало участь професійне співтовариство", – наголосив глава Конфедерації. Парцхаладзе зауважив, що чинна ДАБІ дійсно одна з найбільш корумпованих структур України. "Можливо, там треба всіх людей почистити, прибрати. Але проблема полягає в тому, що треба починати не з ліквідації ДАБІ, а змінювати систему і підходи.

Від чого залежить вартість нерухомості

Наприклад, як в Європі, запроваджувати страхування. Тоді взагалі не потрібно приходити в ДАБІ та вводити в експлуатацію. Тому що страхова здійснює контроль і нагляд в 100 разів ефективніше, ніж ця ДАБІ", – пояснив він.

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Житло, Ціни, Будинок, Нерухомість, ДАБІ.
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