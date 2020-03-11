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Київміськбуд взяв на баланс ще один об'єкт Укрбуду

Київміськбуд взяв на баланс ще один об'єкт Укрбуду
03:41 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини Бізнесу:За словами президента "Київміськбуду", завершується аудит всіх об'єктів "Укрбуду", який компанія візьме на свій баланс.

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла на баланс ще один житловий комплекс, що належав компанії "Укрбуд Девелопмент". Про це повідомив президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір в Facebook.

"+1 від Укрбуду. На цей раз це ЖК "Гармонія". Об'єкт взяли, будівельники зайшли на майданчик з метою завершення необхідних робіт. Днями почнемо продавати", - зазначив Кушнір.

"Майже закінчений аудит в цілому всіх об'єктів Укрбуду. Уже найближчим часом буду готовий озвучити подробиці", - йдеться в повідомленні.

Житло в Україні може здорощати

Як повідомлялося, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить Київміськбуд.

Холдингова компанія "Київміськбуд" повідомила, що бере зобов’язання забезпечити квартирами всіх 13 тис. вкладників "Укрбуду". "Київміськбуд" буде добудовувати житлові комплекси компанії "Укрбуд" за рахунок акумульованих коштів і банківських позик.

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24 лютого 2020 року Київміськбуд прийняв перші два недобудованих житлових комплекси будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них.

Як повідомлялося, компанія "Київміськбуд" вже прийняла на баланс чотири об'єкти "Укрбуду": ЖК "Пектораль", ЖК "Новомостицький", ЖК "Харківський" і ЖК "Сонячна рів'єра".

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" - українська будівельна компанія, до якої входять 38 організацій різної спеціалізації. Київміськбуд здійснює свою діяльність у Києві, Житомирі, Полтаві та в Бучі Київської області. Із 2010 року компанія звела 55 будинків у 109 житлових комплексах.

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Укрбуд, Київ, Будівництво, Київміськбуд, Житловий комплекс.
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