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З 6-го квітня ПриватБанк відновлює видачу "теплих кредитів"

З 6-го квітня ПриватБанк відновлює видачу "теплих кредитів"
14:33 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Державний ПриватБанк (Київ) уклав додатковий договір про співпрацю з Держагентством з енергозбереження та енергоефективності у рамках програми "Теплі кредити".

Вони видаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельним кооперативам (ЖБК) як співфінансування проектів з енергозбереження, повідомила прес-служба ПриватБанку в понеділок.

"З 6 квітня 2020 року ПриватБанк продовжує кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Договір щодо запуску "теплих кредитів" у 2020 році укладено банком та Держенергоефективності наприкінці минулого тижня", - уточнюється в релізі.

Як повідомляється, ОСББ і ЖБК можуть отримати кредити за спрощеною процедурою з відшкодуванням із бюджету від 40% до 70% "теплого кредиту". Приватні домогосподарства та ОСББ також отримують додаткові компенсації від місцевої влади.

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Раніше на реалізацію енергоефективних проектів протягом 2019 року населення залучило 21,2 тис. кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Учасникам програми "теплих кредитів" у 2019 році з держбюджету держава компенсувала понад 545,8 млн грн.

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Все по темі:

ПриватБанк, ОСББ, Нерухомість, Енергоефективність, Теплі кредити, ЖБК.
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