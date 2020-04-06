З 6-го квітня ПриватБанк відновлює видачу "теплих кредитів"

Новини Бізнесу:Державний ПриватБанк (Київ) уклав додатковий договір про співпрацю з Держагентством з енергозбереження та енергоефективності у рамках програми "Теплі кредити".

Вони видаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельним кооперативам (ЖБК) як співфінансування проектів з енергозбереження, повідомила прес-служба ПриватБанку в понеділок.

"З 6 квітня 2020 року ПриватБанк продовжує кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Договір щодо запуску "теплих кредитів" у 2020 році укладено банком та Держенергоефективності наприкінці минулого тижня", - уточнюється в релізі.

Як повідомляється, ОСББ і ЖБК можуть отримати кредити за спрощеною процедурою з відшкодуванням із бюджету від 40% до 70% "теплого кредиту". Приватні домогосподарства та ОСББ також отримують додаткові компенсації від місцевої влади.

Раніше на реалізацію енергоефективних проектів протягом 2019 року населення залучило 21,2 тис. кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Учасникам програми "теплих кредитів" у 2019 році з держбюджету держава компенсувала понад 545,8 млн грн.