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Наглядова рада Одеського припортового звільнила членів правління

Наглядова рада Одеського припортового звільнила членів правління
14:03 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Призначено нових членів правління: Замшу, Северина, Севастьянова і Грача.

Наглядова рада ПАТ "Одеський припортовий завод" під головуванням Сергія Ігнатовського ухвалила рішення про припинення повноважень членів правління. Про це колишній перший заступник голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Щуріков повідомив на своїй сторінці в Facebook , оприлюднивши скан протоколу засідання наглядової ради №8/2020 .

"19 березня Наглядова рада ПАТ "Одеський припортовий завод" під головуванням Ігнатовського прийняла рішення про припинення повноважень членів правління. Зокрема, припинено повноваження Назаренка (ексдиректора ОПЗ - ред.), Щурікова, Сербіної та Вакеряка", - зазначив Щуріков.

Дії керівництва Фонду держмайна, на думку Щурікова, "спрямовані тільки на одне - укладення договорів щодо роботи ОПЗ із компаніями на не прозорих, не конкурентних та не вигідних умовах для заводу".

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Усі відомі факти, яких достатньо для притягнення відповідальних до кримінальної відповідальності, найближчим часом буде передано до правоохоронних органів, додав Щуріков.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд ВАКС 7 березня обрав запобіжний захід у вигляді застави обсягом 630 тис. грн начальнику відділу ПАТ "Одеський припортовий завод" - другому із чотирьох підозрюваних у справі про завдання збитків ОПЗ у розмірі 93,3 млн грн при збуті мінеральних добрив наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Раніше, 6 березня, ВАКС обрав запобіжний захід заступникові директора АТ «Одеський припортовий завод» у вигляді застави в розмірі 1 млн 51 тис. грн. Підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Термін дії обов’язків – до 4 травня 2020 року включно.

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Усього у цій справі оголошено підозру чотирьом особам. САП та НАБУ просять ВАКС обрати запобіжні заходи стосовно заступника директора ОПЗ, начальника відділу заводу, довіреної особи народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми та власника компанії-нерезидента - учасника корупційної схеми. Наразі місце перебування останніх двох підозрюваних слідством не встановлено, тож про підозру їм повідомлено заочно.

Слідством установлено, що довірена особа народного депутата VIII скликання організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям із реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.

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Одеса, ОПЗ, Звільнення, Призначення, Одеський припортовий, Наглядова рад.
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