Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували фото свого заміського маєтку

Новини Бізнесу:Королівська родина проводить карантин на свіжому повітрі далеко від Лондона.

Кейт Міддлтон і принц Вільям показали відокремлений особняк, в якому ізолювались на час епідемії коронавірусу. У ньому сім'я відсвяткувала католицький Великдень, привітавши фоловерів в Instagram фотографією залитої сонцем галявини з нарцисами, на тлі якої видніється затишний будинок 18 століття.

"Бажаємо всім вам щасливої і безпечної Пасхи. Залишайтеся вдома і рятуйте життя", - підписала знімок королівська пара.

З огляду на жорсткі заходи щодо запобігання поширенню коронавирусу, цього року Кейт, Вільям та інші члени королівської родини не приєдналися до королеви Єлизавети для щорічного походу на великодні церковні служби.

Переглянути цей допис в Instagram Wishing you all a safe and happy Easter #StayHomeSaveLives Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 12 Кві 2020 р. о 12:03 PDT

Разом з трьома дітьми, 6-річним Джорджем, 4-річної Шарлоттою і 2-річним Луї, вони залишаються в Анмер-Холі, який знаходиться приблизно в 19 км від Лондона. Заміський будинок був весільним подарунком герцогові і герцогині Кембриджським від королеви.