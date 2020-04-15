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Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували фото свого заміського маєтку

Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували фото свого заміського маєтку
00:24 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Королівська родина проводить карантин на свіжому повітрі далеко від Лондона.

Кейт Міддлтон і принц Вільям показали відокремлений особняк, в якому ізолювались на час епідемії коронавірусу. У ньому сім'я відсвяткувала католицький Великдень, привітавши фоловерів в Instagram фотографією залитої сонцем галявини з нарцисами, на тлі якої видніється затишний будинок 18 століття.

"Бажаємо всім вам щасливої і безпечної Пасхи. Залишайтеся вдома і рятуйте життя", - підписала знімок королівська пара.

З огляду на жорсткі заходи щодо запобігання поширенню коронавирусу, цього року Кейт, Вільям та інші члени королівської родини не приєдналися до королеви Єлизавети для щорічного походу на великодні церковні служби.

 
 
 
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Wishing you all a safe and happy Easter #StayHomeSaveLives

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)

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Разом з трьома дітьми, 6-річним Джорджем, 4-річної Шарлоттою і 2-річним Луї, вони залишаються в Анмер-Холі, який знаходиться приблизно в 19 км від Лондона. Заміський будинок був весільним подарунком герцогові і герцогині Кембриджським від королеви.

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Все по темі:

Англия, Лондон, Кейт Миддлтон, Принц Вильям, Нерухомість, Королівська родина, Маєток, Заміський будинок.
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