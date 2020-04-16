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Які будуть ціни на житло в Україні після карантину

Які будуть ціни на житло в Україні після карантину
15:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини Бізнесу:За прогнозами експерта, в Україні ціни на житло знизяться на 5-7%.

Після карантину в Україні в перші три місяці ціна на нове житло знизиться на 5-7%.

Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник під час онлайн-конференції.

"Перші три місяці ціна знизиться на той дисконт, який девелопери пропонуватимуть своїм покупцям – це 5-7%. Я думаю, що до кінця року продажна ціна не сильно зміниться. Тому що, швидше за все, сповільниться темп появи нових комплексів і сповільниться темп будівельно-монтажних робіт. Відповідно, не буде демпінгу, і всі триматимуться в районі купівельної спроможності населення", - сказав він. Також Олійник зазначив, що подальшого зниження очікувати не варто, оскільки тренд на скорочення пропозиції й зростання собівартості будівництва утримуватиме наявні ціни.

"Минулого року пішов з ринку "Укрбуд". А вони займали близько 25% ринку. Зараз їх проекти добудовують інші забудовники. Також, є інформація про те, що можуть бути зміни з будівельною компанією "Столиця".У них є невирішені питання з будівництвом на Виноградарі. Якщо ляже ще один забудовник, то зміниться розстановка сил на ринку", - сказав він.

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Крім того, за словами Олійника, поступово знижується обсяг введеного в експлуатацію житла. «Ми повертаємося до показників 2005 року, коли в Києві вводилося близько мільйона квадратних метрів. Також тренд на скорочення введення в експлуатацію спостерігається в Київській області, - зазначив він.

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Квартира, Карантин, Житло, Ціни, Будинок, Нерухомість.
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