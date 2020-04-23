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На Дніпропетровщині сучасного вигляду набуває Апостолівська школа

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На Дніпропетровщині сучасного вигляду набуває Апостолівська школа
04:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Дніпропетровська ОДА

Новини Бізнесу:Реконструкцію розпочали із зовнішніх робіт. Нині довжелезна споруда закладу – вже із новими покрівлею та вікнами.

На Дніпропетровщині найстаріша школа Апостолового – №3 набуває сучасного вигляду, а фактично отримує друге життя завдяки масштабній реконструкції. Роботи ведуться одночасно і ззовні, і всередині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Олександр Бондаренко, зазначено на сайті ОДА.

"У 2020-му запустили проєкт «Будівництво 100+». Запланували збудувати та реконструювати у різних куточках регіону понад 100 інфраструктурних об’єктів. Серед них – і Апостолівська школа №3. На її оновлення виділили з обласного бюджету понад 80 млн грн. Зараз ремонтники працюють в інтенсивному режимі, аби вже цьогоріч учні закладу навчалися в сучасних комфортних умовах", – сказав Бондаренко.

Апостолівська школа №3, Дніпропетровщина

Зазначено, що реконструкція школи №3 – перша в історії закладу. У школі – три корпуси, об’єднані переходами. За 90 років накопичилося чимало проблем. Від покрівлі, що фактично руйнувалася, і жахливого виду фасаду – до застарілої обстановки у класах та аварійного стану актової зали.

«У найстарішому корпусі, збудованому ще у 30-ті роки минулого сторіччя, довелося змонтувати новий дерев’яний каркас покрівлі та посилити перекриття другого поверху. Тож тепер там дах добротний і якісний», – сказав представник підрядника Віталій Науменко.

Наразі у розпалі термомодернізація фасаду. Він буде вентильований, матиме два кольори: білий – основний і синій – ним «пофарбують» ззовні стіни спортивної зали та ділянки біля ґанків.

Кипить робота і всередині корпусу початкової школи, зведеного у 70-ті, та нової будівлі 90-х років. Там стіни обшивають гіпсокартоном, заливають підлогу. Ремонтники працюють у коридорах, класах, спортивній залі. Всюди осучаснюють комунікації.

У переході між найстарішим та «середнім» корпусами облаштовують вбиральні. Раніше їх не було. Дітям доводилося бігати до «наймолодшої» будівлі чи навіть на вулицю.

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В Апостолівській школі №3 – понад 500 учнів.

У 2020-му інфраструктуру регіону осучаснюють за програмою Президента України «Велике будівництво» та обласним проєктом «Будівництво 100+».

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Школа, Реконструкция, Дніпропетровщина, Велике будівництво.
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