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За карантин ціни на житло збільшилися на 10%

За карантин ціни на житло збільшилися на 10%
21:11 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: unsplash

Новини Бізнесу:На первинному ринку вартість житла зросла на 7,0%, на вторинному - на 9,7%

Під час карантину, в I кварталі 2020 року на ринку нерухомості України ціни на житло піднялися майже на 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Держстату.

На первинному ринку вартість житла збільшилася на 7,0%, на вторинному - на 9,7%.

За даними статистичного відомства, на первинному ринку найбільше ціни підскочили на трикімнатні квартири - на 9,2%. Купівля однокімнатної обійдеться на 6,7% дорожче, ніж у минулому році. Така ж ситуація з двухкомнатним житлом: за нього доведеться викласти на 6,4% більше, ніж у 2019 році.

На вторинному ринку спостерігається найбільш істотне подорожчання однокімнатних квартир - на 13,4%. Двокіматні стали дорожчими на 9,7%, трикімнатні – на 6,7%.

Нагадаємо, через коронавірус карантин в Україні введений з 12 березня по 24 квітня.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати продовження карантину до 12 травня. Крім того, МОЗ планує запропонувати уряду пом'якшити карантинні заходи в Україні.

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Квартира, Комуналка, Житло, Ціни, Апартаменти.
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