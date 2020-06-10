Скачать
Середа, 10.06.2020
В Україні понад 28 тис. випадків COVID-19, за добу - 525 нових випадків
В Україні понад 28 тис. випадків COVID-19, за добу - 525 нових випадків
Президент Зеленський їде до Чернігова з робочою поїздкою
Президент Зеленський їде до Чернігова з робочою поїздкою
УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів
УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів
Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа
Чоловік Єлизавети ІІ святкує 99-річчя: королівські родичі привітали принца Філіпа

Вагітна Тарабарова похвалилася новим будинком після 13 років оренди

Вагітна Тарабарова похвалилася новим будинком після 13 років оренди
10:52 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Співачка з чоловіком обзавелися власним житлом.

Зовсім скоро Світлана Тарабарова та її чоловік Олексій Бондар зможуть перевезти дітей і собаку в новий затишний будинок: 29-річна співачка зізналася, що вони купили котедж в 7 км від Києва.

"13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит... і ось нарешті ми вдома! Мрії мають здійснюватися! - розповіла Світлана в Instagram. - Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом з дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п'ятеро - ще ж Елвін) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, відчувати один одного а міцність (без цього ніяк) і обов'язково обійматися".

На фото вагітна Тарабарова з чоловіком і 2-річним сином Іваном позують на тлі стильного одноповерхового котеджу і обіймаються всередині будівлі. Незважаючи на голі стіни і відсутність ремонту, сім'я виглядає вкрай щасливою. "Передати не можу, як я щаслива. 13 років ми інвестували виключно в творчість (кліпи, альбоми, концерти). Але зараз дім", - написала вона.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит.... і от нарешті МИ ВДОМА !!! Мрії мають здійснюватися ⠀ Друзі, я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною для нашої родини - нарешті у нас буде свій власний БУДИНОК ⠀ Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п‘ятеро - ще ж Елвін) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність (без цього ж ніяк ) та обов’язково обійматися )) ⠀ Передати не можу, яка я щаслива 13 років ми інвестували виключно в творчість ( кліпи, альбоми, концерти ..) але зараз ДІМ. ⠀ Попереду РЕМОНТ Обіцяю ділитися з вами подробицями, знімати сторіз, ділитися моментами перетворення голих стін на наш СВІТЛИЙ та ТЕПЛИЙ дім )) (знаю від багатьох друзів, це нелегко Але ми налаштовані позитивно) ⠀ Порадьте, будь ласка, всіх-всіх-всіх, хто допоможе зробити наш дім казковим )) ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Допис, поширений користувачем @ tarabarova

Ештон Кутчер і Міла Куніс продають будинок

Незважаючи на складнощі ремонту, родина налаштована позитивно. Співачка пообіцяла знімати сторіз і ділитися моментами перетворення голих стін на "світлий і теплий будинок", а фанати щиро привітали її з придбанням. "Ви такі молодці! Це буде будинок мрії", - пишуть в коментарях. - "Вітаємо вас! Сімейне гніздечко!"

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Світлана Тарабарова, Коттеджне містечко, Олексій Бондар.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Луганська "Зоря" ледве зводить кінці з кінцями і може припинити існування
02 Мілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"
03 У головного тренера Сток Сіті виявили коронавірус
04 В зоні ООС підірвався автомобіль з нацгвардійцями
05 Новий етап пом’якшення карантину: нові правила та умови
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України до -8,2% у 2020 році
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України до -8,2% у 2020 році
У Бурунді оголосили семиденну жалобу за померлим президентом
У Бурунді оголосили семиденну жалобу за померлим президентом
Британія та Японія розпочинають торгові переговори
Британія та Японія розпочинають торгові переговори
Церемонію MTV Movie &amp; TV Awards 2020 відклали
Церемонію MTV Movie & TV Awards 2020 відклали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся