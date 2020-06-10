Вагітна Тарабарова похвалилася новим будинком після 13 років оренди

Новини Бізнесу:Співачка з чоловіком обзавелися власним житлом.

Зовсім скоро Світлана Тарабарова та її чоловік Олексій Бондар зможуть перевезти дітей і собаку в новий затишний будинок: 29-річна співачка зізналася, що вони купили котедж в 7 км від Києва.

"13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит... і ось нарешті ми вдома! Мрії мають здійснюватися! - розповіла Світлана в Instagram. - Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом з дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п'ятеро - ще ж Елвін) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, відчувати один одного а міцність (без цього ніяк) і обов'язково обійматися".

На фото вагітна Тарабарова з чоловіком і 2-річним сином Іваном позують на тлі стильного одноповерхового котеджу і обіймаються всередині будівлі. Незважаючи на голі стіни і відсутність ремонту, сім'я виглядає вкрай щасливою. "Передати не можу, як я щаслива. 13 років ми інвестували виключно в творчість (кліпи, альбоми, концерти). Але зараз дім", - написала вона.

Незважаючи на складнощі ремонту, родина налаштована позитивно. Співачка пообіцяла знімати сторіз і ділитися моментами перетворення голих стін на "світлий і теплий будинок", а фанати щиро привітали її з придбанням. "Ви такі молодці! Це буде будинок мрії", - пишуть в коментарях. - "Вітаємо вас! Сімейне гніздечко!"