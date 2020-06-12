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Аріана Гранде придбала розкішний будинок за $13,7 мільйона

Аріана Гранде придбала розкішний будинок за $13,7 мільйона
14:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: dirt.com
Оновлено: 14:48 Сьогодні
Артистка купила розкішний білий дім.

Американська співачка Аріана Гранде під час карантину, який був введений через поширення коронавірусу, придбала розкішний білий маєток. Його вартість сягає 13,7 мільйона доларів.

Новий будинок співачки розташований на зелених пагорбах Лос-Анджелеса, повідомляє Variety.

Дизайн нового маєтку виконаний в сучасному стилі. Його загальна площа становить понад 10 тисяч квадратних футів на ділянці площею 35 акрів, вбудованому в схил пагорба.

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В будинку є 4 спальні, 7 ванних кімнат, вітальня, кухня, їдальня і басейн. Одна зі спалень займає весь верхній поверх будівлі, бо містить велику гардеробну і кілька залів для відпочинку. А ось сусідами співачки стали актори Леонардо Ді Капріо і Кіану Рівз.

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Ариана Гранде, Американська співачка, Маєток, Придбала.

Автор:

Телеграф
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