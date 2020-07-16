Готель "Дніпро" продали на аукціоні за рекордні 1,1 млрд гривень

За результатами торгів, 100% акцій державного підприємства «Готель «Дніпро» перейшли у приватну власність за трохи більше ніж 1 мільярд 111 мільйонів гривень. Покупець – товариство з обмеженою відповідальністю «Смартленд». Торги відбувалися в три раунди, в останньому взяли участь 29 претендентів на підприємство. Весь процес транслювали наживо на сторінці Фонду державного майна у фейсбуці.

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн. 4-зірковий готель "Дніпро" розташований в центрі Києва на Європейській площі.

Загальна площа - 12 829 кв м. У будівлі 12 наземних і один технічний поверх, бельетажі і підвал.

Також готелем представлений гостьовий паркінг на 56 паркомісць - земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

ТОВ "Смартленд" зареєстровано в Броварах. Статутний фонд "Смартленд" становить 11,3 млн грн. Основний вид діяльності - надання в оренду та експлуатація нерухомого майна. Керівником компанії є Максим Терещук.

Про намір продати готель «Дніпро» ще навесні ФДМУ заявила в лютому 2020 року.

Того ж місяця голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив, що у 2020 році Україна планує віддати під приватизацію більш ніж 500 державних підприємств.

У 2019 році Україна заробила на приватизації 536,5 мільйона гривень замість запланованих 17,1 мільярда. У 2020 році уряд хоче отримати від приватизації 12 мільярдів гривень.