Скачать
Четвер, 16.07.2020
Кирило Шевченко став новим головою НБУ
Кирило Шевченко став новим головою НБУ
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Відкриття Агентства з управління держборгом в Україні поки відклали
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Міжнародна Юнацька Олімпіада пройде в 2026 році
Журналісти з’ясували, як хакери зламали акаунт Ілона Маска
Журналісти з’ясували, як хакери зламали акаунт Ілона Маска

Готель "Дніпро" продали на аукціоні за рекордні 1,1 млрд гривень

Готель "Дніпро" продали на аукціоні за рекордні 1,1 млрд гривень
Оновлено 16:12 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
За результатами торгів, 100% акцій державного підприємства «Готель «Дніпро» перейшли у приватну власність за трохи більше ніж 1 мільярд 111 мільйонів гривень. Покупець – товариство з обмеженою відповідальністю «Смартленд». Торги відбувалися в три раунди, в останньому взяли участь 29 претендентів на підприємство. Весь процес транслювали наживо на сторінці Фонду державного майна у фейсбуці.

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.  4-зірковий готель "Дніпро" розташований в центрі Києва на Європейській площі.

Загальна площа - 12 829 кв м. У будівлі 12 наземних і один технічний поверх, бельетажі і підвал.

Також готелем представлений гостьовий паркінг на 56 паркомісць - земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Кирило Шевченко став новим головою НБУ

ТОВ "Смартленд" зареєстровано в Броварах. Статутний фонд "Смартленд" становить 11,3 млн грн. Основний вид діяльності - надання в оренду та експлуатація нерухомого майна. Керівником компанії є Максим Терещук.

Про намір продати готель «Дніпро» ще навесні ФДМУ заявила в лютому 2020 року.

Того ж місяця голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив, що у 2020 році Україна планує віддати під приватизацію більш ніж 500 державних підприємств.

У 2019 році Україна заробила на приватизації 536,5 мільйона гривень замість запланованих 17,1 мільярда. У 2020 році уряд хоче отримати від приватизації 12 мільярдів гривень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Аукцион, Днипро, Готель, Смартленд.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День бухгалтера 2020: привітання в картинках та віршах
02 Хто такий Кирило Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку
03 Простежується зниження світових цін на нафту
04 Світовий конґрес українців закликає владу не підтримувати законопроєкт Бужанського про мову
05 Через халатність лікаря харківська лікарня витратила майже 3 млн на неіснуючі фотоальбоми
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Виборчий кодекс, Нацбанк і АМКУ: розгляне Рада на порядку денному
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн &quot;кіотських&quot; грошей на університет Шевченка
Поліція розслідує розтрату 60 млн грн "кіотських" грошей на університет Шевченка
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бої
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Зіркова акторка Галін Горг померла в переддень дня народження
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся