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Четвер, 16.07.2020
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Кирило Шевченко став новим головою НБУ
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Кирило Шевченко став новим головою НБУ

Кирило Шевченко став новим головою НБУ
14:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Народні депутати України прийняли постанову про призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Верховна Рада призначила нового голови НБУ. Ним став кандидат президента України Володимира Зеленського Кирило Шевченко.

За проголосували 332 народних депутата з 397 присутніх. "

Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду глави Національного банку України", - повідомляється в постанові. Таким чином Шевченко зайняв крісло Смолія, який вирішив покинути пост правління Нацбанку.

Нагадаємо, напередодні в Раді зареєстрували заяву Зеленського про призначення Шевченка на посаду голови Національного банку.

Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку

Як повідомлялося, нардепи зібралися на пленарне засідання. Сьогодні розглядають призначення Кирила Шевченка на посаду голови НБУ, а також варіанти удосконалення Виборчого кодексу Крім того, на порядку денному законопроект про внесення змін до "Держбюджету-2020", законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

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НБУ, Кирило Шевченко.

Автор:

Телеграф
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