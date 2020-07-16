Кирило Шевченко став новим головою НБУ

Верховна Рада призначила нового голови НБУ. Ним став кандидат президента України Володимира Зеленського Кирило Шевченко.
За проголосували 332 народних депутата з 397 присутніх. "
Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду глави Національного банку України", - повідомляється в постанові. Таким чином Шевченко зайняв крісло Смолія, який вирішив покинути пост правління Нацбанку.
Нагадаємо, напередодні в Раді зареєстрували заяву Зеленського про призначення Шевченка на посаду голови Національного банку.
Як повідомлялося, нардепи зібралися на пленарне засідання. Сьогодні розглядають призначення Кирила Шевченка на посаду голови НБУ, а також варіанти удосконалення Виборчого кодексу Крім того, на порядку денному законопроект про внесення змін до "Держбюджету-2020", законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.