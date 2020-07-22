Житловий фонд готовий до зими на 50%

Житловий фонд України готовий до проходження опалювального сезону уже на 50%. Про це під час засідання уряду 22 липня сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі органи влади та уряд, зокрема, готуються до опалювального сезону, щоб все було вчасно і комфортно для людей. Станом на 15 липня готовність житлового фонду до зими можна оцінити на рівні 50%: це стосується і шкіл, і закладів охорони здоров'я. За інформацією, яку надають нам регіони, комплексно підготовлено більш ніж 80 тис. будинків", - зазначив Шмигаль.

Наразі триває ремонт котелень, заміна теплових трас, готуються теплові пункти обігріву.

"За цими параметрами витрати склали понад 6 млрд грн. "Теплих кредитів" на утеплення будинків видано більш ніж на 600 млн грн, запаси газу у ПСГ - 21 млрд кубометрів, запаси вугілля також великі. ТЕС та ТЕЦ забезпечені вугіллям у достатніх обсягах. Ми маємо спокійно пройти цей опалювальний сезон", - зазначив Шмигаль.

Він доручив Міненерго та Мінрегіону щотижня звітувати про процес підготовки, а органам місцевого самоврядування - розпочати активний процес підготовки.

"Сьогодні ми ухвалимо постанову, якою забезпечимо процес підготовки до опалювального сезону. Також попрошу в.о. міністра енергетики провести нараду щодо початку підготовки до ОЗП (опалювального зимового періоду - ред.) найближчими днями", - розповів Шмигаль.

Він також наголосив, що система житлових субсидій продовжить працювати у цьому сезоні.

"Система субсидій працюватиме повною мірою. Ми будемо виконувати усі відповідні зобов'язання, взяті державою", - додав прем'єр.