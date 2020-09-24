Українці отримали можливість заощадити при покупці житла

Уряд прийняв рішення, що звільняє українців від сплати пенсійного збору при купівлі житла.

Кабінет міністрів України дозволив українцям не платити збір до Пенсійного фонду при купівлі житла.

Про це розповів глава українського уряду Денис Шмигаль на засіданні.

"Сьогоднішнім рішенням уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які придбавають житло вперше або знаходяться в черзі на отримання житла", - заявив він.

Відзначається, що на сьогоднішній день пенсійний збір становить 1% від вартості будинку або квартири.

При його несплаті жоден нотаріус не міг запевнити відповідний договір купівлі-продажу. Тепер це в минулому.

Нагадаємо, минулого місяця прем'єр України Денис Шмигаль розповів про прогрес у реформі будівельного ринку, але заявляє про опір.