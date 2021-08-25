Я маю чимало претензій до Зеленського. Але сьогодні у його спічі я почула зародки націоналізму

Велич кожної нації — у шані до героїв, і про це треба пам'ятати не тільки у свята.

За вісім років святкування Дня Незалежності змінилося. На вулицях на будинках зʼявилися українські прапори, а президент Володимир Зеленський за початку свого терміну змінив риторику на більш національно спрямовану.

Таку думку у Facebook виклала українська телеведуча та журналістка Яніна Соколова.

Дякую усім українцям за цей день

Йшла, їхала вулицями столиці — більшість земляків із символами ідентифікації. Хати і балкони частково у прапорах. Нехай частково, але у прапорах. Ще 8 років тому їх там не було.

Я маю чимало претензій до Володимира Зеленського. Я не голосувала за нього на виборах і не проголосую на наступних. Але сьогодні у його спічі я почула зародки націоналізму. Нехай зародки, але я слухала проукраїнського президента з правильним сприйняттям української історії з її героями і святом, яке прозвучало як відновлення незалежності, яку ми втратили і 30 років як знову відновили. Нехай на словах. Але це були правильні слова. Свято державності — це теж плюс.

Наша армія. Наші воїни. Наша техніка і літаки — гордо і гідно. Мої сини весь вечір вивчали вагу «Мріії» і стійкість бомбардувальників.

Велич кожної нації у шані до її героїв і боротьбі за ідентичність та незалежність. За країну, а не за своє. Сподіваюся, що влада згадає про це від завтра. Коли від свята перейде до буденної роботи над розбудовою країни.

Зі святом!

Слава Україні! Слава нації! Украіна понад усе! Путін — х*ло.

P.S. Облиття Петро Порошенко зеленкою- підло і ганебно. Сподіваюся винні будуть покарані як і замовники.