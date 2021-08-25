Вільна конкуренція та недопущення зловживання доступом до ринку не є пустими словами для ЄС

Радник міністра енергетики України Лана Зеркаль пояснила, що конкретно означає рішення Вищого земельного суду Дюссельдорфа щодо "Північного потоку-2".

Про це вона написала в середу, 24 серпня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Виключень не буде: двері зачиняються. «Північний потік-2» не буде звільнено від вимог газової директиви ЄС.

Сьогодні Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу Nord Stream 2 AG щодо виключення газогону з правил ЄС. Що це означає? А те, що доставка і транспортування газу трубою повинні бути розділені, тобто повинен відбутися знайомий нам анбандлінг. А ще те, що вільна конкуренція та недопущення зловживання доступом до ринку не є пустими словами для ЄС і вони готові відстоювати чесні і справедливі правила гри.

«Газпрому» доведеться ділитися. Мало того, що компанія-оператор має бути незалежною від нього, так ще й 50% газу в трубі має постачатися третіми сторонами. Так, це не зупинить будівництво проекту, але, м’яко кажучи, уже зіпсувало плани Кремля. Ну і пам’ятаємо, ми теж активно працюємо, щоб закрити ці «двері необмежених можливостей» «Газпрому» назавжди", — написала Зеркаль.