Лікар розвіяв популярні міфи про "збивання" тиску

Лікар закликає радитися не з Фейсбуком, а з фахівцями.

Не варто парити ноги сечею і пити магнезію, а також захоплюватися самолікуванням і хаотичним прийомом ліків. У разі підвищення тиску необхідно звернутися до лікаря — в швидку, стаціонар або до сімейного фахівця.

Як знизити тиск в домашніх умовах без шкоди для свого організму розповів в Facebook лікар Іван Черненко.

За мотивами попереднього поста.

"У мене високий тиск, викликала швидку, що робити?"

Давайте розмежуємо ситуації.

Варіант 1: у вас ніколи не підіймався тиск і це вперше. Навряд чи у вас вдома знайдуться препарати, а якщо і знайдуться, то, ймовірно, вони будуть не ваші. А пити таблетки якісь просто тому що їх п’ють ваші рідні/близькі/сусіди і їм допомагає — дурість. Можна крім тиску через незнання заробити ряд ускладнень.

Тому якщо зовсім погано: виражений головний біль, нудота, блювота, порушення рухливості кінцівок, сильне запаморочення, непритомний стан — викликаємо швидку і чекаємо її приїзду. Лягти, голова на подушці (головний кінець піднятий приблизно на 30 градусів), думати про хороше, чекати швидку.

Якщо ж тиск високий, але стан стерпний, звертаємося в найближчий стаціонар, або до свого сімейного лікаря.

Нагадую, що хаотичний прийом незрозумілих ліків ні до чого доброго не приведе. Хоча б зателефонуйте своєму лікарю і уточніть, що саме можна прийняти.

Варіант 2. Ви гіпертонік зі стажем, або без стажу, але підйоми тиску вже бували. Як і в першому випадку, якщо стан важкий — викликаємо швидку, лягаємо, заспокоюємось, чекаємо. Якщо стерпний звертаємося до свого лікаря.

Що можна прийняти в другому випадку?