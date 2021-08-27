Лікар розвіяв популярні міфи про "збивання" тиску
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Лікар закликає радитися не з Фейсбуком, а з фахівцями.
Не варто парити ноги сечею і пити магнезію, а також захоплюватися самолікуванням і хаотичним прийомом ліків. У разі підвищення тиску необхідно звернутися до лікаря — в швидку, стаціонар або до сімейного фахівця.
Як знизити тиск в домашніх умовах без шкоди для свого організму розповів в Facebook лікар Іван Черненко.
За мотивами попереднього поста.
"У мене високий тиск, викликала швидку, що робити?"
Давайте розмежуємо ситуації.
Варіант 1: у вас ніколи не підіймався тиск і це вперше. Навряд чи у вас вдома знайдуться препарати, а якщо і знайдуться, то, ймовірно, вони будуть не ваші. А пити таблетки якісь просто тому що їх п’ють ваші рідні/близькі/сусіди і їм допомагає — дурість. Можна крім тиску через незнання заробити ряд ускладнень.
Тому якщо зовсім погано: виражений головний біль, нудота, блювота, порушення рухливості кінцівок, сильне запаморочення, непритомний стан — викликаємо швидку і чекаємо її приїзду. Лягти, голова на подушці (головний кінець піднятий приблизно на 30 градусів), думати про хороше, чекати швидку.
Якщо ж тиск високий, але стан стерпний, звертаємося в найближчий стаціонар, або до свого сімейного лікаря.
Нагадую, що хаотичний прийом незрозумілих ліків ні до чого доброго не приведе. Хоча б зателефонуйте своєму лікарю і уточніть, що саме можна прийняти.
Варіант 2. Ви гіпертонік зі стажем, або без стажу, але підйоми тиску вже бували. Як і в першому випадку, якщо стан важкий — викликаємо швидку, лягаємо, заспокоюємось, чекаємо. Якщо стерпний звертаємося до свого лікаря.
Що можна прийняти в другому випадку?
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