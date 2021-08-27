Врач развеял популярные мифы о "сбивании" давления

Врач призывает советоваться не с фейсбуком, а со специалистами.

Не стоит парить ноги мочой и пить магнезию, а также увлекаться самолечением и хаотичным приемом лекарств. В случае повышения давления необходимо обратиться к врачу — в скорую, стационар или к семейному специалисту.

Как понизить давление в домашних условиях без вреда для своего организма рассказал в Facebook врач Иван Черненко.

По мотивам предыдущего поста.

"У меня высокое давление, вызвала скорую, что делать?"

Давайте разграничим ситуации.

Вариант 1: у вас никогда не поднималось давление и это впервые. Вряд ли у вас дома найдутся препараты, а если и найдутся, то, вероятно, они будут не ваши. А пить таблетки какие-либо просто потому что их пьет ваши родные/близкие/соседи и им помогает — глупость. Можно кроме давления по незнанию заработать ряд осложнений.

Потому если совсем плохо: выраженная головная боль, тошнота, рвота, нарушение подвижности конечностей, сильное головокружение, обморочное состояние — вызываем скорую и ждем ее приезда. Лечь, голова на подушке( головной конец приподнят примерно на 30 градусов), думать о хорошем, ждать скорую.

Если же давление высокое, но состояние сносное, обращаемся в ближайший стационар, или к своему семейному врачу.

Напоминаю, что хаотичный прием непонятных лекарств ни к чему хорошему не приведет. Хотя бы позвоните своему врачу и уточните, что именно можно принять.

Вариант 2. Вы гипертоник со стажем, или без стажа, но подъемы давления уже бывали. Как и в первом случае, если состояние тяжелое — вызываем скорую, ложимся, успокаиваемся, ждем. Если сносное обращаемся к своему врачу.

Что можно принять во втором случае?

В идеале если у вас бывают подъемы давления, вы должны постоянно принимать антигипертензивные препараты. Желательно у своего врача уточнить, что именно вам стоит принять, если давление вдруг поднимется.

Если вы ранее это уточнили, строго следуйте его рекомендациям и избегайте хаотичного приема препаратов. Самым безобидным, что обычно назначают, является каптоприл, он же каптопрес(каптоприл+диуретик), он же препарат с кучей торговых названий. Чаще всего в течении 30-40 минут после приема позволяет снизить давление. Но не ждите, что оно станет 110/60. Обычно снизится на 20-30 см рт ст, этого достаточно. Нельзя резко и значительно снижать давление после гипертонического криза. И каптоприл тоже имеет свои противопоказания, например, у некоторых на него аллергия. Иногда это препараты, которые урежают частоту сердечных сокращений, вариантов много, но это решать врачу.

Менее безобидным, но тоже часто назначаемым является Фармадипин(кальцевые блокаторы), главное достоинство дешевый. Но Фармадипин не всем подходит, у него плохо контролируемый эффект и есть ряд побочных эффектов, например, тахиаритмии, которые могут быть очень опасными, редко, но могут. Поэтому если врач вам не назначал фармадипин и вы его никогда не принимали, не советую начинать это делать самостоятельно. Под контролем медиков, или в стационаре, у врача, пожалуйста. И уж тем более не в лошадиных дозах.

Поэтому, пожалуйста, советуйтесь с врачом, а не с фейсбуком. Помните, что любое лекарство имеет побочные эффекты, а вы не медики, и не всегда читаете инструкции.

Не знаете, что делать — скорая, или семейный врач, или в приемное отделение.

Что делать не стоит, или что не будет иметь эффекта?

Парить ноги, колоть пальцы, пускать кровь, пить магнезию, мазаться уксусом, делать зарядку и т.д. . Все это зачастую не имеет никакого эффекта, кроме того, что ряд пациентам это помогает успокоиться и уменьшить тревогу. В ряде же случаев, это лишь усугубит ситуацию.

Что делать категорически не стоит?

Пить все подряд, что нашлось в аптечке. Пить препараты, которые посоветовала соседка, брат, сват. Заменять назначенную врачом антигипертензивуную терапию, народными средствами, пареньем ног, мочой, святой водой и т.д.

Относитесь ответственно к своему здоровью и консультируйтесь с врачом.