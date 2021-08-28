Під час війни завдання військового командування — же не бути мовчазними "терпілами"
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Авдіївку Донецької області обстріляли два рази за ранок суботи.
У відповідь на обстріли Авдіївки вранці 28 серпня українські військові не стріляли. Особисту відповідальність за це несе новий командувач операцією Об’єднаних сил Олександр Павлюк.
Про це в Facebook написав головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
Сьогодні російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку — це сталося вперше з 2017 року. Українське командування ООС мовчить і вогонь у відповідь по окупантам наказало не відкривати. Повна безвідповідальність.
Два артилерійських нальоти в 6.30 і о 9.00 прямо по Авдіївці.
Як повідомляють джерела Цензор.Нет з місця подій, обстріляний район, в якому базується один з тилових підрозділів ЗСУ.
Зафіксовано понад 60 влучень по самій Авдіївці, дані не повні. Застосовувалися, за попередніми даними, міномети 120 мм і гаубиці 122 мм — дивіться які сліди попадань на бетоні на фотографії.
В результаті обстрілу поранення середньої тяжкості отримав один український військовослужбовець, його стан стабільний.
Знищені три легкових автомобілі. Легкі пошкодження отримали три вантажні автомашини.
Найшокуюче — ні в першому ні в другому випадку українські війська у відповідь вогонь по російським окупантам не відкривали. На жаль, так.
Російські окупанти двічі обстріляли українське місто, обстріляли базу українських військ, впевнені в своїй безкарності.
Відповідальність за це мовчання несе новий командувач ООС Олександр Павлюк.
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