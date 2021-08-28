Під час війни завдання військового командування — же не бути мовчазними "терпілами"

Авдіївку Донецької області обстріляли два рази за ранок суботи.

У відповідь на обстріли Авдіївки вранці 28 серпня українські військові не стріляли. Особисту відповідальність за це несе новий командувач операцією Об’єднаних сил Олександр Павлюк.

Про це в Facebook написав головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Сьогодні російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку — це сталося вперше з 2017 року. Українське командування ООС мовчить і вогонь у відповідь по окупантам наказало не відкривати. Повна безвідповідальність.

Два артилерійських нальоти в 6.30 і о 9.00 прямо по Авдіївці.

Як повідомляють джерела Цензор.Нет з місця подій, обстріляний район, в якому базується один з тилових підрозділів ЗСУ.

Зафіксовано понад 60 влучень по самій Авдіївці, дані не повні. Застосовувалися, за попередніми даними, міномети 120 мм і гаубиці 122 мм — дивіться які сліди попадань на бетоні на фотографії.

В результаті обстрілу поранення середньої тяжкості отримав один український військовослужбовець, його стан стабільний.

Знищені три легкових автомобілі. Легкі пошкодження отримали три вантажні автомашини.

Найшокуюче — ні в першому ні в другому випадку українські війська у відповідь вогонь по російським окупантам не відкривали. На жаль, так.

Російські окупанти двічі обстріляли українське місто, обстріляли базу українських військ, впевнені в своїй безкарності.

Відповідальність за це мовчання несе новий командувач ООС Олександр Павлюк.