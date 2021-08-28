Новий локдаун точно буде, тому що ми все для цього робимо
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Журналіст запропонував згадати, чи був хтось з українських політиків чи знаменитостей в масках на День Незалежності.
Україна приречена на новий локдаун, оскільки влада країни сама не дотримується протиепідемічних правил.
Таку думку висловив політтехнолог і журналіст Дмитро Раїм
"Закінчую велике дослідження по веденню сторінок соціальних мереж президентів.
І все ніяк не міг зрозуміти що мене бентежить. А ось що — це маски.
Джо Байден. Більшість зустрічей в масках. На офіційних фото — маски. На виступах — всюди маска.
Згадайте парад. Згадайте концерт. Хоч одного в масках.
Тому новий локдаун точно буде. Тому що ми робимо для цього все.
І тому молодь мріє про Нью Йорк і як переїхати.
Тому що там публічна влада не кладе пісю на правила і те, про що просить сама.
Цивілізація вона не в гаджетах. Вона в нормах ", — написав він.
Нагадаємо, лікар-епідеміолог Андрій Александрін розповів "Телеграфу" про те, що в Україні розгорнулася масштабна антивакцинальна кампанія.
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